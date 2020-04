Český talent v United: Podal jsem si ruku s Fergusonem! Která z hvězd Manchesteru má nejtvrdší ránu?

„Když jsem se v říjnu dozvěděl, že mi United dávají čtyřletou smlouvu, spadla mi brada. Je vidět, že tvrdá práce se vyplácí, že mi lidé v klubu věří. Jsem rád, že můžu pokračovat ve svojí cestě," těší Kováře.

Na Old Trafford dorazil v lednu 2018 ze Slovácka. Bleskově se zabydlel v juniorce, po nějaké době si ho vytáhl na trénink áčka kouč Mourinho. „Rád na pana Mourinha vzpomínám. Je úplně jiný, než jak vystupoval v médiích. Byla to od něj spíš póza, aby ochránil tým a tlak strhnul na sebe. Při tréninku byl přístupný, lidský. Považuju ho za jednoho z nejlepších trenérů na světě," uvádí Kovář, který se vedle jedničky Davida De Gey objevoval postupně až třikrát týdně. Od letošního ledna už každý den. Za juniorku pouze chytal zápasy.

Brankář Matěj Kovář s Luďkem Mikloškem ze společnosti Sport Invest na Old Trafford.

„Myslím, že jsem mezi kluky v áčku zapadl dobře. David De Gea je pohodář, snaží se mi pomáhat. Je empatický typ člověka, pozná přesně okamžik, kdy je pro radu správný okamžik," říká Kovář na adresu španělského gólmana. Díky němu i přípravě s klenoty Manchesteru výkonnostně roste. „Udělal jsem progres. Když jste každý den vedle takových borců, kteří mají přes sto startů v Premier League, je to obrovská zkušenost. Musím se snažit dál a doufat, že se jednou dostanu až na vrchol," podotýká 19letý brankář.

Brankář Matěj Kovář na srazu reprezentanční dvacítky.

Sport Invest

Jak dlouhá je cesta k pozici, kterou má na Old Trafford španělský reprezentant De Gea? „Abych pravdu řekl, ani jsem o tom takhle nepřemýšlel. Jdu postupnými krůčky a doufám, že jednou v té brance United skončím," dodává Kovář.

Zpočátku měl k Pogbovi, Rashfordovi a dalším respekt, zvykl si však rychle. „Jak s nimi chodím často, beru to už jako normální trénink. Je s nimi taky legrace. Prostě kluci jako každí jiní," tvrdí Kovář. Tedy, jako každí jiní... Kolikrát se prý při hře na dvě brány přistihne, že ani neví, jak a kudy mu míč prosvištěl za záda. „Ohlédnu se, balon je v síti a já nechápu, jak se tam dostal. Největší ránu má asi Markus (Rashford), fakt má bombu. Jsem někdy okouzlený, co ti hráči dokážou, jejich kvalita je neuvěřitelná," smeká před spoluhráči.

Brankář Matěj Kovář s Luďkem Mikloškem při podpisu čtyřletého kontraktu s Manchesterem United.

Sport Invest

Mnohokrát s nimi v pozici trojky cestoval na zápasy anglické ligy, na stadionu pak usedl na tribunu. Když se během utkání rozhlížel po hřišti a po tribunách, představoval si, že jednou bude na trávníku v dresu slavného Manchesteru stát i on.

Ovšem premiéru mohl mít už za sebou. Solskjaer vzal v závěru podzimu do kazašské Astany k duelu Evropské ligy hráče širšího kádru. A zamýšlel, že Kováře postaví do základu. „Premiéra byla hodně blízko. Dostala se ke mně informace, že bych mohl chytat. Nakonec se trenéři rozhodli jinak, byl jsem na lavičce. Ale zklamání jsem necítil. Být v devatenácti mezi náhradníky United je také velká věc," prohlašuje český talent.

Brankář Matěj Kovář s Viktorem Kolářem, šéfem společnosti Sport Invest, která hráče zastupuje.

Sport Invest

Aby si mohl splnit svůj sen, na nějaký čas se jeho spojení s United rozdělí. Po dohodě s trenéry a bývalým reprezentačním brankářem Luďkem Mikloškem ze společnosti Sport Invest, která ho zastupuje, odejde v létě na hostování.

„Všichni si myslíme, že hostování pro mě bude nejlepší varianta, abych se otrkal v dospělém fotbale. Rád bych zůstal na Ostrovech, pokud by se našel vhodný klub ve třetí lize, bylo by to skvělé. Postupně bych se chtěl posouvat výš," plánuje Kovář, který měl možnost setkat se s modlou United, legendárním skotským trenérem Alexem Fergusonem. Při utkání Premier League. „Pan Ferguson seděl přede mnou, když zápas skončil, při odchodu jsme si podali ruce a pozdravili se," dodává pyšně Kovář.