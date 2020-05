Šéf asociace fotbalistů v Anglii navrhuje zkrátit poločasy

Šéf anglické Asociace profesionálních fotbalistů Gordon Taylor přišel s revoluční myšlenkou: po vynucené koronavirové pauze by se podle něj mohly zkrátit poločasy. Stejně jako v případě návrhu mezinárodní federace FIFA na střídání pěti hráčů ho k tomu vede obava z rizika zranění v nahuštěném programu zápasů.

Taylor nekonkretizoval, jak dlouho by se mělo hrát místo současných 45 minut. "Musíme si ale položit otázku, zda lze sezonu dohrát a zda ji lze dohrát bezpečně. Tahle myšlenka, stejně jako možnost většího počtu střídání, by k tomu mohla přispět," citovala ho agentura Reuters.

Předseda anglických ligových soutěží Rick Parry jeho návrh nezavrhl. "Ze současné diskuse bychom neměli vyloučit nic, co může snížit zatížení hráčů a předejít zraněním," řekl.

FIFA v dubnu navrhla, aby týmy na klubové i mezinárodní úrovni mohly místo současných tří vystřídat během zápasu pět hráčů a šestého v případném prodloužení. Pravidlo by platilo pro soutěže hrané tuto a příští sezonu a pro reprezentační zápasy do 31. prosince 2021, tedy i pro odložené mistrovství Evropy. Zda toto pravidlo přijmou, je na jednotlivých soutěžích či organizacích.

Drtivá většina fotbalových lig se kvůli šíření nemoci covid-19 zastavila v polovině března. Některé z nich včetně české ligy by se mohly rozběhnout už v květnu, podle představ UEFA by se národní soutěže měly dohrát do začátku srpna.