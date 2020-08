Už jsme si vyměnili první milostné dopisy, potvrzuje Paska zájem West Hamu o Masopusta

Půl roku stačilo, aby český legionář Tomáš Souček udělal na Ostrovech dojem a získal si náležité renomé. Žádný div, že po něm West Ham drapnul a hostování proměnil v přestup. A dokonce za rekordních 513 milionů korun Teď Kladiváři pomýšlejí na transfer dalšího slávistického fotbalisty. Na řadě by mohl být Lukáš Masopust. „Už jsme si vyměnili první milostné dopisy,“ potvrzuje manažer Pavel Paska, že Souček by mohl mít už na podzim ve West Hamu bývalého klubového parťáka.

Slávisté jsou na Ostrovech v kursu. Samozřejmě díky Součkovi, který jim svým půlročním účinkováním pootevřel dveře do Premier League a především do West Hamu.

Fotbalista West Hamu Tomáš Souček vyhrál anketu Klubu sportovních novinářů Zlatý míč.

Vlastimil Vacek, Právo

„Jsem rád, že jsem k tomu přispěl a dveře otevřel. Třeba právě Lukáš Masopust by si přestup zasloužil a moc bych mu ho přál. Je to výborný fotbalista i skvělý kluk, angažmá by pomohlo jemu i mně. I naše rodiny si hodně rozumí, takže bychom si určitě našli bydlení někde blízko sebe," netají Tomáš Souček, že by moc uvítal, kdyby sedmadvacetiletý Masopust zamířil za ním.

„Může být," tajemně se usmívá zkušený manažer Pavel Paska, který zprostředkoval už Součkův transfer a nyní jedná s Kladiváři i o Masopustovi.

Lukáš Masopust si svými výkony řekl o zájem Kladivářů.

Vlastimil Vacek, Právo

„Zatím jsme si s West Hamem vyměnili jen první milostné dopisy. Teď si dáme přestávku a po dovolených se k jednání vrátíme. To abychom osondovali, zda Slavia nepožaduje za Masopusta příliš anebo naopak málo," potvrzuje zájem Kladivářů o Masopusta.

I Souček přiznává, že se s trenérem Davidem Moyesem o dalších českých fotbalistech bavil.

„Ptal se mě na ně. Třeba na Patrika Schicka, třeba na Lukáše Masopusta, ale i na některé další hráče. Chtěl vědět, jak momentálně vypadá Patrik, o Lukáše se také zajímal. Řekl jsem, že pro něho i pro mě by bylo dobré, kdyby přišel," nedělá Souček tajnosti, že si kouč Kladivářů dělá obrázek o potencionálních adeptech, na které by se mohl zaměřit.

Třeba hned v příštích dnech a týdnech.

„Já mám ale prsty jen v tom, že West Ham koupil hráče z české ligy a ten ukázal, že Premier League hrát může. A ostatním klukům u nás jsem posloužil jako příklad, že na Ostrovy mohou jít také, pokud přijde nabídka," připomíná Souček.

Ostrovní média ovšem spekulují nejen o Masopustovi, ale i o Vladimíru Coufalovi. Situaci kolem sedmadvacetiletého obránce podle nich sonduje nejen West Ham, ale i Brighton a Southampton.

„Coufal není vůbec ve hře," tvrdí ovšem v souvislosti s West Hamem Pavel Paska.

Jenže kdo ví, co bude za týden či třeba za měsíc nebo dva.

„Přestupní termín je letos otevřen až do 5. října, takže všichni teď samozřejmě taktizují. Pochopitelně i Slavia. Kdyby postoupila do Ligy mistrů, mohli by se její hráči prezentovat na daleko vyšším stupni, než jakým je česká liga. Tím by i jejich cena narostla," připomíná Paska, že situace na evropském fotbalovém trhu je v tomto roce specifická.