První letní posilou Liverpoolu je řecký obránce Tsimikas z Pirea

"Mám obrovskou radost a jsem velmi pyšný na to, že jsem tady. Liverpool je pro mě největší klub na světě. Je to čest být tady a udělám vše, co je v mých silách. Chci s týmem obhájit titul a vyhrát Ligu mistrů," řekl pro klubový web čtyřiadvacetiletý Tsimikas.

Za Olympiakos nastoupil od roku 2015 v součtu všech soutěží do 86 zápasů. Kromě toho hostoval v dánském Esbjergu a nizozemském Tillburgu.