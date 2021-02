Trpišovského skládanka zvaná Leicester. S jakou pastí na Lišky kouč Slavie přijde?

Věděl a ví proč. Momentálně třetí celek Premier League se fotbalovou filosofií a herním stylem trochu liší od ostatních soupeřů z Ostrovů.

„Je přece jen malinko neanglický. Specifický v tom, že nepřechází okamžitě po ztrátě míče do presinku, aby získal balon zpátky, ale trpělivě čeká v bloku na soupeřovu chybu," připomíná trenér českého mistra základní premisu, kterou kouč Lišek Brendan Rodgers infikoval hráčům hned poté, co v únoru před dvěma lety mužstva ujal.

„Nula nula je skvělý výsledek. A i kdyby tak měl zápas skončit, je to v pořádku," naučil Rodgers fotbalisty své filosofii, jíž se Lišky liší od většiny anglických týmů, ale která je účinná.

Brendan Rodgers, trenér Leicesteru City v akci.

Michael Regan, Reuters

Zvlášť, když je na hřišti Jamie Vardy.

„S ním je Leicester ještě o padesát procent lepší. Herně, fotbalově, mentálně. A s jeho přítomností rostou i výkony ostatních. Třeba takového Maddisona. V posledním ligovém zápase s Liverpoolem to bylo vidět. Jsem přesvědčený, že bez Vardyho by se Leicesteru takovým způsobem nepovedlo průběh zápasu otočit," netají Trpišovský, že Vardy je pro něho osobností a top útočníkem nejvyššího kalibru.

„V Premier League patří k nejnebezpečnějším. Neustále se pohybuje na hranici ofsajdu, aniž by se v něm díky preciznímu načasování náběhu jen málokdy ocitl, ale ještě dokáže z plného běhu akci zakončit," připomíná, proč čtyřiatřicetiletý útočník v posledních třech sezonách pravidelně atakuje metu dvaceti nastřílených ligových gólů a proč jich má v letošním ročníku na kontě už tucet, i když po operaci kýly téměř měsíc nuceně absentoval.

„Navíc rozběhá soupeřovu obranu, takže na sebe přitahuje pozornost protihráčů a Barnes a spol. mají víc prostoru. Jistá paralela se Stanciuem u nás. Nicovi také sedí současné složení mužstva, v němž jsou nebezpeční Kuchta, Sima, Holeš. Pozornost mířící dřív převážně na něho se musí rozprostřít na víc hráčů, on má na hřišti víc místa i volnosti a jeho výkony jdou nahoru," nabízí slávistický kouč jisté srovnání.

Samozřejmě s vědomím, jak podstatný bude pro osud čtvrtečního duelu a vůbec osudu pohárové konfrontace s Leicesterem právě výkon rumunského legionáře. A jak důležitý je pro Slavii návrat Simona Deliho z belgického angažmá právě vzhledem ke klání s anglickým protivníkem.

Tedy, opravdu trochu neanglickým, protože síla Lišek rozhodně nespočívá ve vzdušných soubojích. Vždyť ve čtyřiadvaceti zápasech Premier League vstřelili hráči Leicesteru po standardních situacích jen jeden jediný gól hlavou, vždyť jen stoper Evans je hlavičkářem ostrovního střihu. Proto i s centry do vlastní šestnáctky mívají při jeho absenci potíže.

Kasper Schmeichel, brankář Leicesteru City.

Paul Ellis, Reuters

„Ani Kasper Schmeichel totiž nechodí z brány, aby si stahoval centrované míče. Proto mají Lišky problémy v zápasech s týmy vyznávajícími jednoduchý fotbal založený na nakopávaných balonech," svěřoval se Trpišovský v nedávném podcastu na Seznamu, co při analýze více než patnácti posledních utkání čtvrtečního protivníka Slavie také vypozoroval.

Detaily, z nichž se skládá mozaika, která může vést k úspěchu. I díky přítomnosti Deliho zapůjčeného do Edenu na půlroční hostování z Brugg.

Obránce Slavie Praha Simon Deli.

Vlastimil Vacek, Právo

„S Kúdelou a Kolářem odehráli spoustou zápasů, takže i po dvou letech rychle zapadl do systému a stylu naší hry. Během dvou let v Belgii se navíc Simon hodně zlepšil v rozehrávce. Nejenže je silný v osobních soubojích a ve vzduchu, ale teď je i konstruktivním hráčem. A k tomu taktická vyzrálost a schopnost řídit mužstvo, na které má velký vliv," přidává slávistický kouč další dílek do taktického lega nadepsaného Leicester.

Pomyslných kostiček je v něm bezpočet, protože informací o soupeři nasbíral Trpišovský za dva měsíce spoustu. O složení mužstva, typologii hráčů, sestavě se čtyř či pětičlennou obranou. I o stylu hry praktikovaném protivníkem, jenž Liškám vysloveně nesedí.

„Vyznávají pragmatický fotbal založený na tom, aby gól nedostali a jakmile to jen trochu jde, sami z rychlých protiútoků případně nějaký vstřelili. A na svou příležitost si počkají, protože hlavní pro ně zůstává neinkasovat," potvrzuje kouč Pražanů, že není zase až tak obtížné prohlédnout filosofii Brendana Rodgerse.

Trenér Slavie Praha Jindřich Trpišovský domlouvá Tomáši Holešovi během utkání s FK Pardubice.

Vlastimil Vacek, Právo

„I proto jsou pro Leicester nepříjemní pasivní soupeři bránící v bloku v jedenácti lidech. Není na takovýto styl zvyklý, jeho hráči se do zhuštěné obrany těžko dostávají, protože i zmiňovaná absence hlavičkářů se projevuje. A to nemluvím o tom, když dá protivník rychlý gól, vede a začne jenom bránit," připomněl bodové ztráty Lišek kupříkladu s týmy z dolního patra Premier League Fulhamem, Crystal Palace a hlavně s posledním Leedsem.

Že by právě to mohl být dílek sloužící k inspiraci v konfrontaci se anglickým protivníkem vyznávajícím tak trochu neanglický styl fotbalu?

Na trenérovi českého mistra bude, aby i tuto varantu v pohárovém dvojboji pro Slavii tolik důležitém a samozřejmě prestižním zvážil a rozhodl, jakou past Liškám nastražit.