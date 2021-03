Lamelova rabona? Jeden z nejhezčích gólů historie! rozplýval se bývalý reprezentant

Naposledy se prosadil 14. září 2019 v utkání proti Crystal Palace. Od té doby vycházel argentinský forward Lamela gólově naprázdno. Znovu rozvlnit síť se mu podařilo až v neděli proti Arsenalu a trefa to byla nadmíru přepychová.

Běžela 33. minuta severolondýnského derby, když Lamela míč za záda gólmana Arsenalu Lena vyslal pohotovým kopem za nohou. Střídající Argentinec, který během první půle nahradil zraněného Son Hung-mina, rabonou mezi nohami bránícího Thomase otevřel skóre utkání.

„Byl to jeden z nejkrásnějších gólů, jaký jsem kdy v Premier League viděl," rozplýval se nad jeho trefou bývalý anglický reprezentant Redknapp v poločasovém studiu televizní stanice Sky. „Už jsme viděli neskutečné rány z dálky, nádherné voleje nebo skvělé týmové souhry, ale nikdy jsme neviděli nic podobného," dodala bývalá hvězda Liverpoolu.

„Udělal to už jednou v Evropské lize před několika lety. Udělat to ale v severolondýnském derby je velká drzost. Bylo to o jeho improvizaci. Takto provést rabonu, jak se tomu říká, to je světová extratřída," nešetřil Redknapp chválou.

Jenže na nějakou velkou pochvalu po utkání to pro Lamelu ze strany kouče Mourinha nejspíš nebylo. Gunners ještě do poločasu vyrovnali a v 64. minutě šli po proměněné penaltě do vedení.

Pak přišla Lamelova šílená sedmiminutovka, kdy po dvou žlutých kartách v krátkém sledu zamířil do šaten a oslabení Kohouti se v závěrečné části zápasu alespoň vyrovnání už nedočkali.