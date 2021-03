Arsenal proti West Hamu ukázal podle trenéra Artety dvě tváře

Arsenal dostal na Olympijském stadionu tři branky v rozmezí 15. až 32. minuty. Postupně se za Kladiváře trefili Jesse Lingard, Jarrod Bowen a Tomáš Souček. V 38. minutě se však Souček zapsal mezi střelce i na opačné straně, když do vlastní sítě usměrnil střelu Alexandra Lacazetta. V 61. minutě snížil Arsenal po dalším vlastním gólu Craiga Dawsona a o 21 minut později rozhodl o dělbě bodů Lacazette.

"Úvodní půlhodina byla skutečně zklamáním. Inkasovali jsme na 1:0, přestože jsme věděli, že mají kvalitu a schopnosti takový gól vstřelit. Nevyhrávali jsme dost soubojů, byli jsme až příliš roztažení, chyběl nám důraz, což jsme ukázali i u dalších dvou branek, které byly naprosto nepřijatelné," citoval Artetu klubový web.

Zbytek zápasu ho ale nesmírně potěšil. "Dalších 60 minut jsme předvedli pravděpodobně nejlepší výkon, jaký jsem od nás viděl, navíc proti velmi těžkému soupeři. Jakýkoli tým by se v tu chvíli zhroutil, obviňoval se navzájem, nadával si a inkasoval čtvrtý, pátý nebo šestý gól," uvedl Arteta, jenž v pátek oslaví 39. narozeniny.

"Nám se povedl naprostý opak. Semkli jsme se, udělali jsme přesně to, co jsme museli a pořád se zlepšovali. Je jen škoda, že jsme nepřidali další góly, protože při pohledu na šance jsme jich měli dát šest nebo sedm," prohlásil španělský kouč, jehož mužstvo je v Premier League deváté.

"Jsem neuvěřitelně pyšný na tým a na to, jak jsme hráli, na odvahu, kterou jsme ukázali a také na to, kolik víry jsme měli, že můžeme utkání vyhrát. O poločase jsem to cítil. Není to snadné, ale dokazuje mi to, jakou cestu jsme ušli," řekl někdejší záložník Paris Saint Germain, Glasgow Rangers, rodného San Sebastianu, Evertonu a Arsenalu.

V reprezentační pauze začne chystat tým na další výzvy. "Rozeberu utkání s West Hamem a začnu se soustředit a připravovat se na Liverpool a Evropskou ligu, abychom po návratu všech hráčů byli připravení. Někteří hráči zůstávají, takže s nimi budeme co nejlépe trénovat," konstatoval Arteta. První duel proti českým mistrům odehrají Kanonýři 8. dubna doma, odveta v Edenu je na programu o týden později.

Nadšený je z dvaadvacetiletého záložníka Martina Odegaarda, který od ledna v klubu hostuje z Realu Madrid. "Proti West Hamu předvedl fantastický výkon, velmi chytře četl hru a měl velký vliv na zápas. Znovu ukázal, jak moc chce vítězit. Když se ostatní trochu báli, dodal nám klid na míči a vytvářel šanci za šancí," pochválil Arteta norského reprezentanta.