Číslo jedna na seznamu posil! West Ham chce prý Simu za každou cenu

Podle serverů specializovaných na informace o West Hamu United se Kladiváři pokusí Simu vykoupit ze Slavie už v letním přestupovém okně za 25 milionů eur (asi 656 milionů korun).

Portál Claret and Hugh píše, že k hladkému průběhu obchodu by mohly přispět přátelské vztahy obou klubů. Přestupu za z českého pohledu rekordní částku by údajně mohlo také pomoct, že Slavia by měla být ochotna dohodnout se se zástupci Kladivářů na financování formou splátek, obdobně jako tomu bylo v případě Tomáše Součka.

Námluvy na trase Praha-Londýn mají prý probíhat od ledna. Devatenáctiletý Senegalec do české ligy a na evropskou scénu vtrhl v sešívaném dresu jako uragán a západní velkokluby celou situaci pochopitelně monitorují. 15 branek ve 28 utkáních Fortuna ligy a Evropské ligy je vynikající vizitkou. Šéf mistrovského klubu Jaroslav Tvrdík se nechal už dříve slyšet, že si dovede za Simu představit i miliardové odstupné, proto zůstává otázkou, jak se mu nabízená suma bude zamlouvat.

Ostrovní média připomínají, že West Ham po odchodu Sébastiena Hallera do Ajaxu potřebuje zoufale posílit útok.

Prioritou na přestupovém seznamu kouče Moyese má být kromě Simy i Jesse Lingard, který v londýnském celku zažívá fotbalové znovuzrození. Návrat do anglické reprezentace je tomu důkazem. Jeho hostování z Manchesteru United je ale podepsáno bez opce.

