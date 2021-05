Velký úspěch! Jsem nesmírně hrdý, hlásí Coufal, který píše s West Hamem historii

„Byl to opravdu těžký zápas, a to už od rozcvičky až do samotného konce. Během rozcvičování se totiž zranil Lukasz (brankář Fabianski) a Darren (Randolph) musel zaskočit místo něj. A podle mě odvedl vynikající práci, ostatně jako vždy," chválil Coufal náhradního brankáře.

West Ham si mohl užívat skvělý vstup do utkání, jenže Declan Rice ve třetí minutě neproměnil penaltu a po necelé půlhodině naopak inkasoval po trefě Matheuse Pereiry.

„Nedali jsme penaltu v prvních minutách a pak jsem ještě gól sami dostali. Nejdůležitější ale bylo, že jsme ukázali výborný charakter a týmový duch. Proto jsme teď nahoře v tabulce a máme stejně bodů (62) jako měl předtím nejlepší tým West Hamu v historii. Jsem teď na každého ve West Hamu nesmírně hrdý, protože jsme dosáhli velkého úspěchu," kvitoval exslávistický obránce.

V nastaveném čase první půle nastartoval obrat vyrovnávacím gólem Tomáš Souček, který se díky této brance stal prvním Čechem, jenž v Premier League v jedné sezoně dal 10 branek.

„To bylo samozřejmě velmi důležité. Prohrávali jsme a já myslím, že Tomáš už opravdu chtěl dát gól, protože se netrefil hodně dlouho. Je těžké vůbec popsat mé pocity, ale jsem opravdu velmi šťastný," pokračoval Coufal.

V posledních minutách strhli výhru na stranu hostů Angelo Ogbonna a Michail Antonio. Po nich se mohl zapsat mezi střelce i Coufal, ale šanci zvýšit na 4:1 neproměnil.

„Byla by to třešnička na dortu, ale gól na 4:1 už by nebyl moc důležitý. Možná chci prostě dát jen opravdu ty nejdůležitější góly. To je samozřejmě legrace. Určitě bych rád skóroval, ale nevím, co mám dělat lépe, aby se mi to konečně povedlo. Zkusím se trefit proti Southamptonu a uvidíme," vyhlížel poslední zápas sezony, v němž Kladivářům stačí bod k pojištění šesté příčky a účasti v Evropské lize.

„Neumím ani popsat, jak moc se těším na nedělní utkání. Doufám, že budu hrát - nikdy nevíte, co se může stát - ale před našimi fanoušky to bude úžasné. Už se moc těším. Fanoušci West Hamu, uvidíme se v sobotu a díky za podporu," vzkázal Coufal příznivcům londýnského klubu před ligovým finále.