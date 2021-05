Bizarní vlastenec a dojemné loučení. Zvláštní večer v Premier League

Na tento večer budou fanoušci Tottenhamu vzpomínat zřejmě ještě dlouho, a to hned ze dvou důvodů. První situace byla spíše úsměvná, i když Tottenhamu řádně zkomplikovala postup do skupinové fáze Evropské ligy. Při té druhé zřejmě fanoušci Spurs byli dojatí stejně jako Harry Kane. Co se v zápase Tottenhamu s Aston Villou událo?

Spurs šli už v osmé minutě do vedení zásluhou záložníka Bergwijna, jenže o pár minut později bylo vyrovnáno, jenže hosté pro to nemuseli ani hnout brvou. Španělský obránce ve službách Tottenhamu Sergio Reguilon se po centru do šestnáctky snažil odehrát balón do bezpečné vzdálenosti od branky, ale povedl se mu úplný opak.

Vskutku výstavním způsobem zavěsil balón do vlastní sítě. Překvapený brankář Lloris byl bez šance. Reguilon byl ze svého kiksu hodně zklamaný, padl na trávník s hlavou v dlaních. Jeho spoluhráč ho pak sebral jako hadrovou panenku a hrálo se dál. O 19. minut později přidala Aston Villa druhý gól a bylo rozhodnuto.

V poslední době se o Tottenhamu mluví hodně v souvislosti s odchodem hvězdného „Kohouta" Harryho Kanea, který za klub odehrál osm sezon, ve kterých nastřílel úžasných 219 branek. Teď však vedení Spurs požádal, aby mohl klub v létě opustit.

Kane making his way around Tottenham's stadium alone, applauding the fans 🥺



Vlastně se nejspíš není čemu divit, celá letošní sezona se Tottenhamu nevyvedla podle představ a také za celých osm let Kane nemohl s týmem slavit žádnou trofej. Tottenham si po domácí porážce s Aston Villou pořádně zkomplikoval postup do skupinové fáze Evropské ligy a reálně mu hrozí, že s nezahraje ani Konferenční ligu.

Po zápase to vypadalo, že se Kane nadobro s londýnským klubem loučí. Sám se procházel po stadionu a stěží zadržoval slzy. Fanoušci mu tleskali ve stoje a on jim to oplácel. Zájem o něj mají přední kluby jako PSG, Manchester United nebo Manchester City. Kam nakonec povedou další kroky hvězdného útočníka?