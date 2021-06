Leicester získal nejlepšího střelce rakouské ligy Daku

"Jsem nadšený, že se mohu přidat do tak velkého a tradičního klubu. Byl to vždy můj sen a těším se, co přijde dál," uvedl pro klubový web Daka. "Sledoval jsem Leicester od chvíle, co vyhrál titul (2016). Cítím, že je to pro mě ideální místo, protože je to klub, který bojuje o tituly. Vím, že to nebude lehké, ale cítím se být na tuto výzvu připravený," doplnil.

Daka odehrál v dresu Salcburku 125 zápasů, v nichž vstřelil 68 gólů. S bilancí 27 tref z 28 zápasů byl v minulé sezoně nejlepším střelcem rakouské soutěže a získal čtvrtý mistrovský titul po sobě. Zároveň byl vyhlášen i nejlepším hráčem sezony.