Fanoušci West Hamu už vyhlížejí první sparťanskou posilu!

Stačilo pár minut a fanoušci West Hamu United už mluví o tom, kdo Kladiváře posílí během zimy. Ve spojitosti s majetkovým vstupem českého miliardáře Daniela Křetínského do londýnského klubu padá mezi prvními posilami jméno ofenzivního klenotu pražské Sparty - Adama Hložka. Tvrdí to alespoň text zveřejněný webem hammers.news s odkazem, že pokud chce West Ham opravdu skončit mezi nejlepší čtyřkou Premier League, jeví se příchod ofenzivního esa jako nutnost.

V londýnském klubu už působí tři čeští fotbalisté - Tomáš Souček, Vladimír Coufal a Alex Král. Fanoušci Kladivářů si díky skvělým službám zejména Součka s Coufalem nemohou angažování bývalých slávistů vynachválit, a tak není divu, že by se nikdo nedivil, kdyby se další posilou stal právě někdo z Čech. Majetkový vstup Daniela Křetínského do klubu ale nahrává tomu, že by se tentokrát do Anglie mohl stěhovat fotbalista nikoliv z Edenu, ale od konkurence z Letné.

Jedničkou na seznamu by mohl být český reprezentant Adam Hložek, o jehož talentu na Ostrovech dávno vědí a v souvislosti s West Hamem už jeho jméno padalo v předchozích přestupových oknech. Fanoušci věří, že k realizaci obchodu a stěhování ofenzivního klenotu z Letné do Premier League, je nyní nejblíže a mohlo by přijít třeba už během zimy.