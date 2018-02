Leicester nepřijal rekordní nabídku Manchesteru City za Mahrize

Trenér Leicesteru Puel už byl dokonce s odchodem klíčového hráče smířený. Mahriz totiž požádal o přestup a chyběl kvůli tomu v nominaci na středeční utkání s Evertonem. "Byla to těžká situace, ale byl jsem připraven to přijmout. Nakonec zůstal a pro klub je to jen dobře. Doufám, že to vezme s úsměvem," citovala francouzského kouče agentura Reuters.

City za Mahrize nabízelo 65 miliónů liber, což by překonalo dosavadní klubový rekord. Leicester však odmítl a nejdražší posilou manchesterského celku tak nadále zůstává francouzský obránce Aymeric Laporte, který přišel v úterý za 57 miliónů liber z Bilbaa.