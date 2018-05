Salaha za nejlepšího fotbalistu anglické ligy vybrali i novináři

Za Salahem v novinářské anketě skončil druhý Kevin De Bruyne z Manchesteru City a třetí Harry Kane z Tottenhamu. V hlasování samotných fotbalistů za ním byli kromě De Bruyneho a Kanea také David De Gea z Manchesteru United a dvojice hráčů City David Silva a Leroy Sané.

Pětadvacetiletý Salah přišel do Anglie v roce 2014, ale v Chelsea se tehdy neprosadil a odešel na hostování do Fiorentiny a poté do AS Řím, které ho nakonec koupilo. Do Liverpoolu zamířil loni v létě za 42 miliónů eur a letos v lednu byl vyhlášen nejlepším fotbalistou Afriky za uplynulý rok.