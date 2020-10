Fotbalisté se soupeře v kvalifikaci MS dozvědí 7. prosince

Evropská kvalifikace fotbalového mistrovství světa v roce 2022 se bude losovat 7. prosince v Curychu. Oznámila to mezinárodní federace FIFA, která pozměnila původně plánovaný listopadový termín a kvůli pandemii koronaviru rozdělí mužstva do skupin virtuálně, bez přítomnosti zástupců jednotlivých svazů.

Do šesti losovacích košů se týmy zařadí podle listopadového žebříčku FIFA. Podle říjnového pořadí by čeští reprezentanti byli ve třetím koši.

Na MS do Kataru postoupí přímo vítězové deseti skupin, které se odehrají od března do listopadu příštího roku. Celky z druhých příček pak budou usilovat o zbývající tři místa v play off, ve kterém se k nim přidají ještě dva nejlepší týmy ze současné Ligy národů. Dvoukolová baráž je na programu v březnu 2022.