Matoušek přijde o malé EURO. Musel jsem dát přednost zdraví před mistrovstvím, lituje opora Lvíčat

O jeden z vrcholů sezony přijde. Přesně za dva týdny vstoupí reprezentace do 21 let do mistrovství Evropy zápasem s Itálií, Jan Matoušek však u toho nebude. Sice už po svalovém zranění trénuje, ale do formy se dát nestačí. Záložník hostující v Liberci ze Slavie alespoň doufá, že jeho parťáci postoupí z těžké skupiny B (vedle Italů domácí Slovinsko a Španělsko) a on posledního května stihne čtvrtfinále.

Jak na tom aktuálně jste?

Už se nacházím v příjemnější fázi. Chodím do posilovny, běhám a cvičím s fyzioterapeutem. Zápasy jsou však ještě dost daleko. Myslím, že nějaké tři čtyři týdny to potrvá. Záležet bude i na trenérovi a na tom, jak se budu cítit. V reprezentační pauze bych měl začínat i s balonem, se sprinty, změny směru a podobně. A potom už bych mohl být s týmem a třeba se už i podívat na lavičku.

Mistrovství Evropy do 21 let je pasé?

Bohužel už asi ano. Mluvili jsme o tom i s trenérem Krejčím, že je pro mě teď přednější se vyléčit a myslet na své zdraví, abych byl připravený pro zbytek sezony a na tu další. Pracuji jen na tom, abych byl zdravý, zranění předcházel a už se mi to nestávalo.

Co vám přesně bylo?

Už třikrát jsem měl natržený sval, jenže teď to bylo horší, protože byl skoro utržený. Od operace jsem byl jen kousek. Naštěstí to dopadlo takhle. Kdybych musel na operaci, návrat by se zpozdil klidně o další čtyři měsíce.

Trápí vás stále stejný sval?

Ano, jde o to samé stehno, jen v jiném místě. Předtím šlo o spodní část stehna, teď o úpon pod zadkem. Odmala mám posunutou pánev a hýžďový sval mi nefunguje tak, jak by měl. Cvičím a posiluju ho. Ale po první trhlině jsem návrat hrozně uspíšil. Hrál jsem snad už po třech týdnech. V zápase se Spartou jsem pak měl blbý souboj, kdy jsem byl v plným sprintu zezadu přistrčený a na nohu dopadl plnou vahou. Myslím, že kdybych se každý souboj nesnažil ustát a jen spadnul, vůbec se mi to třeba nestalo. Teď se mi znovu se Spartou stalo totiž to samé.

Kdy jste začal tušit, že o mistrovství Evropy přijdete?

Asi před měsícem. Byl jsem na kontrole, kde mi sice řekli, že už můžu posilovat a běhat a za nějaké dva týdny bych se třeba mohl vrátit na hřiště, ale vydali jsme se spíš jistější cestou. Pořádně posílit a natrénovat, což stojí více času. Ten bohužel před EURO nemám. Dal jsem přednost zdraví před mistrovstvím.

Jak těžké je se s tím vyrovnat?

Obrovsky. EURO už mělo být minulý rok a tehdy by to bylo v klidu. Bohužel když jsem se na podzim začal dostávat zpátky do formy, poslední zápas před Vánoci se zase stalo tohle blbý zranění. Popravdě už ani nevím, co k tomu říct.... Ale nikdo neví, co se stane. Věřím, že kluci postoupí a třeba se podívám na druhou část na přelomu května června. To je však ještě daleko.

Takže jste postup v Liberci Michalu Sadílkovi a Matěji Chalušovi přikázal?

Nejen jim. Máme skvělý tým. Možná to tak nevypadá, jsme však obrovsky silní. I když se nám třeba herně nedaří, umíme se stokrát víc semknout než Španělé nebo Italové. Je tam hlavně srdce, jsme extrémně bojovný tým.