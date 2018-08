Drsný vzkaz Ultras: Křetínský - vrah Železné Sparty

Ve fotbalové Spartě to pořádně jiskří. Na hřišti i v hledišti. Po ostudě, kterou tvrdé jádro udělalo během odvety druhého předkola se srbskou Suboticou, když vtrhlo na hrací plochu a byl přerušený zápas, se fandové z kotle během duelu se Slováckem ostře vymezili proti majiteli klubu Danielovi Křetínskému. Na transparentu mimo jiné zaznělo: „Křetínský - vrah Železné Sparty." To je pomalu jako vyhlášení války mecenášovi, který do klubu sype desítky až stovky miliónů korun, ale výsledky nejsou kdovíjaké a o titulech mohou Letenští jen snít.

Sparta sice rozjela nejvyšší soutěž třemi výhrami, z pohárové Evropy ale vypadla už ve druhém předkole Evropské ligy. To jistě bolí celý tábor Letenských. Vedení už před odvetou druhého předkola odvolalo trenéra Pavla Hapala, snažilo se tým nastartovat, jenže fanoušci z kotle to vidí jinak. A rozhodli se situaci řešit po svém. Už po utkání v Srbsku se přitom dostali do sporu se záložníkem Kangou. Tenhle svár se nejspíš povedlo urovnat, ale klid zbraní určitě nenastal.

Ve čtvrtek minulý týden tlupa fanoušků vtrhla během utkání se Suboticou na hřiště a zápas byl kvůli tomu přerušený. Je jasné, že Spartu nemine tučná pokuta či uzavření minimálně části stadiónu, a je pochopitelné, že se klub nechal slyšet, že pokud se povede odhalit viníky, bude po nich požadovat náhradu škody. Ze strany vedení Sparty jde o logický krok, který se ale neurvalým křiklounům nezamlouvá. „Pokuty, zákazy, podmínky. Za své průšvihy neseme následky," stálo v jakési odpovědi na transparentu v jednom ze sektorů na stadiónu.

Jenže letenský klub dal svým počinem jen najevo, že o rasisty a chuligány v ochozech nestojí, což by měla většina na stadiónu kvitovat. Nelze tolerovat, že fandové hučí na hráče tmavé pleti. To už je hodně za hranou a je jedno, zda nosí rudý nebo úplně jiný dres.

Fanoušci Sparty a jejich vzkaz během utkání proti Slovácku.

Vlastimil Vacek

Následně fandové při utkání se Slováckem připomněli poslední evropské pohárové výbuchy letenského týmu, za které měl podle kotle někdo z šéfů zaplatit nejspíš vyhazovem z klubu. „Vaslui, Hacken, Subotica. Kdy je ponesete vy za ty své?" hlásal transparent poblíž vlajky Ultras Sparta.

Za vinu vše dávají majiteli klubu Danielovi Křetínskému a jeho partě. Právě muži, který se zatím spíše neúspěšně snaží svými nemalými investicemi Spartu pozvednout, adresovali další z transparentů. „Křetínský - vrah Železné Sparty," stálo v něm. Stejně tak „Rok 2020 - pohřeb ACS".

Pokud má být právě tohle odveta za vzkaz, že Sparta bude chtít po chuligánech náhradu škody za řádění ze čtvrtečního duelu se Suboticou, nelze konstatovat nic jiného, než že kotel hrubě přestřelil a slušní fanoušci s ním nemohou souhlasit. Protože ani veškerá snaha nemusí přinést výsledky a to by měli v ochozech letenského stadiónu pochopit. Na druhou stranu je jasné, že fanoušky bolí, když klub jejich srdce klopýtá a notně ustoupil ze svých pozic české fotbalové jedničky. Chtějí to dát najevo. Válkou s vedením však jedenáctce v rudých dresech opravdu nepomůžou.