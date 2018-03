Stanciu a Stoch premianty derby, našli se i nešťastníci

Brankáři: Sparta 2, Slavia 4

I když oba brankáři dostali tři góly, rozdíl v jejich výkonech byl znatelný. Domácí Nita mohl zabránit jen jedné z obdržených branek a naopak svůj tým podržel, když chytil Teclův pokus z bezprostřední blízkosti. To jeho protějšek Ondřej Kolář prožil velmi smolné derby. Dva obdržené góly na přední tyč a ten zbývající mu do branky srazil spoluhráč Souček. Oba inkasovali ještě jednou, ale ani jedna z branek nebyla uznána po konzultaci s videorozhodčím, když v obou situacích předcházel gólové střele ofsajd.

Obránci: Sparta 3, Slavia 3

Šest branek v zápase nejvyšší důležitosti, to není moc dobrá vizitka pro obrany obou mužstev. Letenští již poněkolikáté v této sezóně inkasovali gól ze standardní situace a prvnímu i třetímu gólu předcházel chaos v obraně domácích. Velmi podobně jsou na tom také hosté. První a třetí obdržený gól, kdy nikým neatakovaný Stanciu pronikl do vápna a z úhlu překvapil Koláře, vypadaly velmi podobně. Plusový bod si připsal stoper Deli, když snížil sedm minut před koncem na 2:3.

Záložníci: Sparta 2, Slavia 2

Jednoznačně nejlepší řada u obou mužstev. Za domácí zářil především Stanciu, ale i Plavšič, který nastoupil na jaře poprvé v základní sestavě. V první půli byl rovněž velmi silný Kanga, jehož aktivita však po poločase opadla a měl problém s prvním dotekem. Ze slávistů byl jednoznačně nejlepší Miroslav Stoch, který jako jeden z mála sešívaných byl vidět v prvním poločase a v tom druhém vstřelil kontaktní branku na 1:3. Naopak zklamal Portugalec Danny, který působil velmi nervózně a k ničemu se za svůj pobyt na hřišti nedostal. Podobně jsou na tom oba defenzivní záložníci. Sparťan Kulhánek neuhlídal při druhém gólu červenobílých Deliho a Souček si vstřelil dokonce vlastní gól. Slávista ovšem chybu vykoupil neumdlévající aktivitou.

Útočníci: Sparta 3, Slavia 2

Letenští hráli po delší době na dva útočníky, avšak ani jednomu z nich se zápas nevydařil podle jejich představ. Na Kadlecovi byla vidět velká touha vyhrát a rozhodnout zápas, ovšem jediná povedenější akce byla, když nacentroval na Lafatu, který ve skluzu poslal míč nad Kovářovu branku. Ani útočník hostí Škoda nebyl moc vidět, vstřelil však klíčovou vyrovnávající branku na 3:3 a získal tak bod pro sešívané.

Hráči zápasu: Stanciu - Stoch

Nikolae Stanciu - Jednoznačně nejlepší hráč zápasu, který byl skoro u všeho, co Sparta dopředu předvedla. Dva góly dal sám, po jeho rohu si Souček vstřelil vlastní branku a to mu ještě rozhodčí neuznali další trefu kvůli ofsajdu Štetiny. Netradičně nastoupil na pravém kraji zálohy a nikoli v jeho středu jako v minulých zápasech a potvrdil tak svoji univerzálnost.

Srdjan Plavšič - Konečně se dočkal a nastoupil v základní jedenáctce. Trenéru Hapalovi se odvděčil velmi dobrým výkonem na levém kraji zálohy. Obstaral první šanci domácích, jenže jeho střelu z hranice vápna Kolář chytil, po jeho centru byla nařízena penalta kvůli ruce Jugase, po konzultaci s videem se ale ukázalo, že ruka byla ještě před vápnem a sparťané tak kopali jen přímý kop. Absolutně s ním nestíhal Frydrych, pro kterého zápas skončil už po prvním poločase.

Miroslav Stoch - Bylo na něm vidět, že hodně chce a snažil se být aktivní po celých devadesát minut. Ve druhém poločase se jeho výkon ještě vylepšil a za svoji aktivitu byl odměněn prvním soutěžním gólem v dresu sešívaných. Konečně potvrdil pověst střelce, se kterou do Slavie přišel a navázal na čtyři vstřelené branky v zimní přípravě.

Nešťastníci zápasu: Sáček - Danny

Michal Sáček - Poprvé na jaře se dostal na hřiště a to na dvacet minut. Bohužel pro Spartu se do zápasu vůbec nedostal. Snadno se přes něj prosazovali Hromada, Van Buren i Tecl a na svůj výkon bude chtít asi co nejrychleji zapomenout. Mohlo to být i tím, že nehrál úplně na prostředku, ale spíše z levé strany u Srdjana Plavšiče.

Danny - Absolutně se mu derby nevydařilo, působil nervózně a směrem dopředu nepředvedl vůbec nic. Nepotvrdil tak, co si od něj slávističtí trenéři slibují, a bude rád, když se po reprezentační přestávce vejde do základní jedenáctky, do které se tlačí ve formě hrající Tecl.