Zlámal o zlomené tyči: Teď se mě možná budou všichni bát, že jsem ze železa

Aby ne. Neuvěřitelný, kuriózní moment, v němž hrál hlavní roli, totiž vstoupí do historie českého fotbalu. V 26. minutě vyškrábl lob domácího Mareše, při zákroku narazil do tyče, která se v dolní části zlomila. Výměna branky trvala 14 minut, pokračovalo se na přenosnou.

Co kuriózní události říkáte?

Co k tomu říct? Míč letěl za mě, nikdo nekřičel, jestli letí vedle. Dal jsem tam ruku a trošku narazil do brány. Připravoval jsem se na roh, najednou koukám a vidím zlomenou tyč. Teď se mě možná budou všichni bát, že jsem ze železa.(směje se)

Byl náraz bolestný?

Mě to vůbec nebolelo. Když člověk narazí do tyčky třeba hlavou, bolí to víc. Nevím, co se přesně stalo. O poločase jsme pak říkal Vukimu (Vakadinovič), že tam má novou bránu, ať do ní dá gól. Poslechl mě.

Jak si vysvětlujete, že se tyč zlomila?

Absolutně nemám ponětí. Fanoušci v hledišti měli dobré hlášky: prý že jde o hokejový zápas, že se jen posunula branka a podobně. Všichni jsme se tomu zasmáli a doufali, aby se pokračovalo, že nějakou bránu najdou. Naštěstí se našla.

Máte patent na kuriózní situace? Před třemi lety jste na pražské Julisce v dresu Bohemians 1905 vstřelil vyrovnávací gól v nastavení po rohovém kopu....

Asi jo. Jsem jistě první gólman v české lize, který zlomil branku. Doufám, že mi ji z Boleslavi pošlou domů. Postavím si ji na zahradu jako památku.

Vy ale zase možná dostanete fakturu.

Rád zaplatím. Takový suvenýr za to stojí. Branka neměla žádnou hodnotu, teď ji bude mít solidní. Dám ji pak třeba do dražby, možná na nějaké dobročinné účely. Ne, vážně. Teď je sranda, ale díky vítězství.

Nezdála se vám náhradní, přenosná, menší?

Připadalo. Opticky menší byla. Rozhodčí mi ale říkal, že rozměry jsou správné. Naštěstí se pokračovalo.

Přiblížil se Zlín významně záchraně?

Trošku nás tři body uklidní, moc jsme je potřebovali. V Jihlavě před týdnem jsme dostali vyrovnávací gól v nastavení, psychicky nám neprospěl. Teď jsme to i se štěstím zvládli.