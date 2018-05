Týden blbec, vzkázal šéf Slavie Tvrdík po prohře s Jabloncem. Fandové proti němu vyvěsili transparent

Eden ještě vstřebával zklamání po sobotní prohře s Jabloncem 1:3, když do kabiny Slavie za skleslým mančaftem zamířil předseda představenstva klubu Jaroslav Tvrdík a snažil se hráče i realizační tým uklidnit. „Mělo by to zůstat v kabině, ale mužstvo spíše motivoval. Mluvil k utkání, že jsme tentokrát měli v zápase trochu smůlu," prozradil trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Slavia padla doma s Jabloncem 1:3 a zahodila tím příležitost definitivně si pojistit druhé místo a kvalifikaci Ligy mistrů. O to sešívané může v posledním kole připravit právě Jablonec, pokud doma porazí Slovácko a zároveň Slavia prohraje v Teplicích.

„Život nejsou jen výhry, tenhle týden byl blbec. Každý máme svoje úkoly a musíme udělat maximum proto, aby příští sobotu v Teplicích byla ideálně výhra a vše v pořádku. Bylo mi hráčů v kabině líto. Tým si zasloužil jinou rozlučku doma. Zvednou se a druhé místo dáme," zveřejnil pak na Twitteru šéf Slavie Jaroslav Tvrdík, dosavadní místopředseda CEFC Europe, jehož ve čtvrtek investiční skupina J&T kvůli nesplaceným dluhům nahradila krizovým vedením.

Proti šéfovi klubu se na Tribuně Sever v průběhu prvního poločasu objevil transparent „ČSA&Gripeny&Bez Tvrdíka Slavia", který odkazoval na jeho dřívější působení na ministerstvu obrany či jako ředitele Českých aerolinií.

Jak se aktuální problémy majitele klubu podepsaly na samotných hráčích? „Myslím, že vůbec. Pro nás se nic nemění. Jsme placení za to, abychom dělali dobře fotbal. Neovlivnilo nás to, vše je tak, jak má být," pověděl Trpišovský.

Hráči se politikou vedení nezabývají

„Myslím, že zápas to neovlivnilo. Jsou to věci vedení, které si je vyřeší. My máme za úkol hrát fotbal a na hřišti odevzdat všechno a o to více nás mrzí, že jsme to nezvládli," litoval Jan Sýkora, který v závěru gólem na 1:3 alespoň zmírnil vysokou domácí prohru. „V zápase jsme na to nemysleli, tady je všechno v pořádku, nemáme žádné zprávy, že by něco bylo špatně," poznamenal obránce sešívaných Michal Frydrych.

Jak těžké je však z pohledu hráče zamotané dění okolo CEFC Europe nevnímat? „Když si vezmete, že jsme tady od toho, abychom hráli fotbal, tak to těžké není. Musíme se koncentrovat na to, jak hrajeme, a ne na to, co se děje ve vedení," uzavřel Sýkora.