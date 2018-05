Šádek se omluvil za sobotní urážky Sparty a Slavie

„Rád bych se omluvil za nešťastný výrok, který ode mne zazněl v rámci oslav ligového titulu. Nechal jsem se unést atmosférou a pod tíhou velkých emocí jsem vyřkl nevhodná slova, kterých upřímně lituji. Představitelům fotbalové Sparty a Slavie už jsem se omluvil osobně. Touto cestou se omlouvám i části veřejnosti, které jsem se dotknul," napsal Šádek na plzeňském Twitteru.

„Představitelům fotbalové Sparty a Slavie už jsem se omluvil osobně. Touto cestou se omlouvám i části veřejnosti, které jsem se dotknul.“ 2/2 — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) 21. května 2018

Na mistrovskou oslavu na náměstí Republiky přijel tankem s ostatními hráči, kdy se proplétal davem, vypálil od boku: „Kde jsou ty mr..y pražský"? Vzápětí do mikrofonu na podiu dodal: „Ať jdou do hajzlu. Plzeň je hlavní město České republiky fotbalu. Tak to je a tak to bude."