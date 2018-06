Zelený ve Slavii? diví se Rada: Tvrdík si s fanoušky umí na Twitteru pohrávat!

„Spekulace vznikají... Sice vás to znervózňuje, ale pro mě je důležitý, že přijdu do kabiny a ten hráč tam je," řekl jasně jablonecký trenér Petr Rada na začátku letní přípravy na novou sezónu, ve které zelenobílý klub čekají i boje v základní skupině Evropské ligy.

„Není pravda, že už někde podepsal. Někdo by se měl chytit za nos. Může to rozhodit hráče a je to i nekorektní i ke klubu," dodal Rada.

O víkendu však naznačil na Twitteru blížící se novou posilu do Slavie předseda představenstva sešívaných Jaroslav Tvrdík. A podle některých spekulací se mělo jednat právě o Jaroslava Zeleného.

„Twitter nepoužívám, ale klobouk dolů před panem Tvrdíkem, ten si s tím umí pohrávat krásně! Nikdy jsem ho osobně neviděl, ale když bych ho potkal, musel bych mu podat ruku. Takhle si zahrávat s médii a fanoušky, klobouk dolů," řekl impulsivní kouč o časté komunikaci šéfa Slavie na sociální síti.

„Jestli nás tím může dostávat pod tlak? Mě nedostává pod tlak nikdo, to mě nezná! Byl sice v armádě, ale já tam byl dýl," vtipkoval Rada. „Vidíte, už mě nastartoval," doplnil pak s úsměvem.

Za Zeleného přes dvacet miliónů?

Slavia však o levého obránce stojí. „Zatím se to nepohnulo, ale myslím si, že by se tahle situace měla vyřešit co nejdříve. Kdyby to mělo být až za čtrnáct dnů, bylo by to pozdě. Jsem domluvený s majitelem klubu, že když do konce týdne nějaká nabídka přijde, bude se o ní debatovat, pokud to bude později, myslím si, že by to už mělo být bezpředmětný," dodal jablonecký trenér.

A jak svou situaci vidí sám hráč, jehož si severočeský klub údajně cení na více než dvacet miliónů korun? „Vůbec v této chvíli netuším, jaká je situace. Psalo se, že jsem se se Slavií dohodnul, ale nevím, kde se to vzalo, pravda to nebyla," přiznal hráč v úterý dopoledne.

Trenér Jindřich Trpišovský o odchovance Hradce Králové usiloval ještě jako kouč Liberce, jenže před rokem a půl bitvu o krajního hráče vyhrál Jablonec. „Byl jsem s ním v kontaktu na začátku volna, ale teď nevím, jaká ta situace je," poznamenal Zelený,

„Ale pro hráče je to dobrá pozice. I když bych zůstal nebo odešel, zahraju si Evropskou ligu, což je po každého hráče skvělé. V tuhle chvíli se o tom snažím nepřemýšlet. Ať to dopadne jakkoliv, já to třeba ani úplně neovlivním. Někdy toho hráč tolik nezmůže," připustil 25letý bývalý mládežnický reprezentant, který se po přestupu z Karviné na sever Čech v lednu 2017 vypracoval na jednoho z nejlepších levých obránců ligy. Tak nebo tak, na podzim ho čeká premiéra v evropských pohárech.

„Když jsem přicházel, o evropských pohárech jsem ani nepřemýšlel. Pro mě byl posun už jen když jsem šel z Karviné do Jablonce. Na Evropskou ligu jsem fakt nemyslel. A myslím, že po podzimu ani nikdo v Jablonci... Co se povedlo na jaře, to myslím zaskočilo úplně všechny. A příjemně," uzavřel Zelený.