Brankář dostal gól přes celé hřiště, nakonec se ale smál

Do konce první třetiny zbývalo okolo pěti minut, stav utkání byl 0:0, když se Tomáš Voráček rozjel zpoza branky, dojel na vrchol kruhu a vystřelil. A hle. Tento pokus skončil gólem. Překvapivě. Jan Mičán se jen ohlédl a mohl se začít červenat.

Domácí po této hrubce prohrávali 0:1, ale překvapivá trefa je nepoložila, hosté z Poruby nakonec odjeli s porážkou 1:4. "Sledoval jsem hru, viděl jsem, že z druhý modrý napřahoval. Nestihl jsem si vyjet a blbě to přede mnou skočilo. Stává se. Za minutu se to stalo znovu, ale to už dopadlo líp. Kluci mě podpořili, to mi pomohlo na psychiku, pak jsem měl čistou hlavu," usmál se po zápase Mičán pro youtube SK Horácká Slavia Třebíč.

Brankář Mičán nezačal tento zápas ideálně, ale po šedesáti minutách odcházel spokojený, připsal si 31 úspěšných zákroků a dosáhl na téměř 97procentní úspěšnost.

„Tlak jsme měli jenom prvních patnáct minut, a to ještě platonický bez střelby, na to se nevyhrává. Třebíč se štěstím otočila skóre a výsledek si držela zkušenou, poctivou hrou dozadu a zaslouženě vyhrála," řekl k zápasu zklamaný hostující trenér Martin Janeček.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Sportcz (@sport.cz_ig)

Sledujte Sport.cz také na Instagramu>>>