Deset výher v řadě? To je jedno, naše cíle jsou mnohem dál, říká porubský útočník Špaček

„Vyhráli jsme čtyři nula na zápasy, může to vypadat snadně, ale nebylo to tak. Byla to strašně těžká série. Přerov má silné kluky, bylo to vydřená vítězství v každém zápase," vykládal 27letý Marek Špaček. „Všechny zápasy byly těžké. Nikdo nechce prohrát a bojuje do poslední sekundy. Bylo to znát až do poslední sirény série. Přerov nám to nijak neusnadnil," popisoval klubovému webu Špaček.

Autor vítězné branky se ze vstřeleného gólu v play off poprvé radoval až ve čtvrtém utkání čtvrtfinále. Trefil se v desáté minutě třetí části a rozhodl o porubském postupu. „Schoval jsem ten gól na nejlepší moment," vtipkoval Špaček. „Korki (Korkiakoski) mi to výtečně poslal, já už jen nastavil čepel. Jsem za ten gól moc rád, i z to, že jsme díky němu postoupili. Ale důležitý je každý gól, kdybychom například nezvládli druhý zápas série, bylo by to 1:1 a naše psychika by mohla jít dolů," upozorňoval útočník, jenž do Poruby přišel před minulou sezonou ze Znojma.

Čtvrtá výhra nad Přerovem rozpoutala bouřlivé oslavy v kabině i před stadionem, kde na hokejisty ostravského klubu čekalo několik desítek fanoušků se světlicemi. „Je to velká škoda, že nemůžou být na stadionu. I pár fanoušků stačí, abychom je cítili. Ale my víme, že čekají před halou a jsme hrdí na to, že je máme," popisoval Špaček.

I kvůli fanouškům chtějí zvládnou i další sérii, proti komu budou hrát se mohou dozvědět v pátek 26. března, kdy se hrají páté zápasy zbývajících sérií. Kladno (nad Slavií), Vsetín (nad Vrchlabím) a Litoměřice (nad Jihlavou) vedou 3:1. Semifinále začíná v pátek 2. dubna. A Poruba do něj půjde s úctyhodnou porcí výher. Od chvíle, kdy tým 1. března převzali trenéři Karel Suchánek a David Moravec, Ostravané neprohráli.

„Dostali jsme volníčko, kluci jsou pobouchaní a potřebujeme nějaký čas na oddych i přípravu na další kolo. Máme za sebou sérii deseti zápasů bez porážky, což může budit u soupeřů respekt. Ale to je jedno. Postup přes Přerov byl jen další krůček k tomu, co chceme dokázat. Naše cíle jsou dál," připomněl Špaček postupové ambice Poruby.