Bitva slavných klubů o extraligu začíná! Vrátí se mezi elitu Kladno, nebo Jihlava?

Soubojem klubů, které v minulosti patřily k těm nejlepším v Československu, vyvrcholí play off první hokejové ligy. A v sázce je hodně. Vítěz finálové série mezi Kladnem a Jihlavou, která odstartuje v sobotu ve středních Čechách, postoupí přímo do extraligy. Rytíři s hrajícím majitelem Jaromírem Jágrem ji opustili loni, Dukla po sezoně 2017/18.

Hokejisté Kladna se radují z postupu přes Porubu do finále play off Chance ligy.

Kladno vyhrálo mistrovský titul v nejvyšší soutěži šestkrát v historii (naposledy v roce 1980), Jihlava dokonce dvanáctkrát, jen o jednou méně než rekordman Brno. Poslední triumf Dukly je však už třicet let starý...

Favoritem na návrat mezi elitu je Kladno, které základní část Chance ligy ovládlo. Jihlava však skončila hned za ním, když nasbírala o čtyři body méně.

Hokejisté Jihlavy oslavují postup do finále play off Chance ligy přes Vsetín.

Dalibor Glück, ČTK

Ve vyřazovacích bojích Rytíři dosud zaváhali pouze jednou, když ztratili prodloužení na ledě Slavie ve třetím čtvrtfinále. Jihlava přes úvodní vítězství prohrávala ve stejné fázi s Litoměřicemi už 1:3, přesto vydřela postup. A na vítězné vlně pokračovaly oba celky i v semifinále, když jim na postup stačily pouze čtyři zápasy. Kladno vyřadilo Porubu, Jihlava zdolala 4:0 na zápasy Vsetín.

Právě poslední zápas s Porubou nedohrál Jaromír Jágr, který strávil na ledě jen dvě a čtvrt minuty. Zranění devětačtyřicetileté legendy českého hokeje by ale nemělo být vážné a Jágr by měl svému týmu v bitvě o finále pomoci.

V sezoně se oba soupeři střetli dvakrát, vždy slavil domácí tým, byť Jihlava zvítězila až po samostatných nájezdech. Postupující může být znám nejdříve ve čtvrtek a nejpozději 29. dubna.

Jaromír Jágr z Kladna během třetího semifinále proti Porubě.

Jaroslav Ožana, ČTK

Jágr už před sezonou otevřeně vyhlásil, že jediným cílem je návrat jeho Kladna do extraligy. A Jihlavští ujišťují, že pokud se podaří postoupit jim, práva na start v extralize se rozhodně nevzdají.

„Tuto otázku dostávám často. Vůbec nechápu, jak někoho může napadnout ptát se mne, jestli bychom chtěli extraligu hrát. Pokud se nám podaří vyhrát čtyři zápasy finále a postoupit, tak příští rok budeme prostě extraligu hrát. Tak to bude," prohlásil jednatel Dukly Bedřich Ščerban.

Trenér Jihlavy Viktor Ujčík.

Dalibor Glück, ČTK

„Vím, že odborná veřejnost favorizuje Kladno, nicméně není to na procenta 90 ku 10. Kladno je favoritem, ale s mírnější převahou, než jak se všeobecně předkládá. Jdeme do série sebevědomí a s vírou v úspěch," dodal Ščerban.

„Je to už několikátá série mezi Kladnem a Jihlavou za poslední roky, navíc první s druhým. Uvidíme, jaké to bude. Jdeme do toho, těším se. Do finále ale musíme zlepšit přesilovky," uvedl pro kladenský web útočník Tomáš Pitule.

Útočník Jihlavy Tomáš Harkabus.

Dalibor Glück, ČTK

První bitva o extraligu odstartuje v Kladně v sobotu od 18 hodin.