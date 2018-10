Cením si obratu v Chomutově, řekl hradecký kouč Martinec po ukončení černé série

Třetí tým hrál na půdě mužstva z extraligového dna. Čekali jste takový odpor chomutovských Pirátů?

To, že Chomutov je dole, není směrodatné. Nehraje vůbec špatně a postupně se zvedá. Byl to vyrovnaný zápas, v němž nebylo podstatné postavení v tabulce. V průběhu jsme prohrávali 2:3, ale podařilo se nám skóre otočit. Toho si u kluků cením nejvíce. Jsme rádi, že zůstáváme v popředí tabulky.

Co říkáte na nominaci hradeckých hráčů Petra Zámorského a Radovana Pavlíka do reprezentace?

Jsme na to pyšní, že máme zástupce v národním týmu. Zámorský podává výborné výkony a jeho nominace byla jednoznačná a oprávněná. U Radovana Pavlíka je to možná trošku překvapení, ale těší nás, že ho také pozvali. Musí na sobě samozřejmě dál pracovat.

Jak se v klubu vyrovnáváte s odchodem útočníka Radka Smoleňáka do zahraničí?

Hodně nám pomohl na začátku sezony. Je to silný hráč do předbrankového prostoru. Dostal nabídku z ciziny a rozhodl se odejít do Švýcarska.

V pátek hrajete doma se Zlínem. Jaký je to soupeř?

V úterý jasně porazili Litvínov, Zlín hraje výborný hokej, a zase nás čeká těžký zápas. Po utkání v Chomutově jsme měli krátký čas na odpočinek a věřím, že se na utkání se Zlínem dobře připravíme, abychom obstáli.