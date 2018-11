Další zájemce o Plekance. Zkušeného útočníka láká do svých řad Plzeň

„Zájem by byl a myslím, že i ze strany hráče. Nejdřív si ale musí dát záda do kupy, zatím jsme ve stadiu oťukávání," říká plzeňský sportovní manažer Tomáš Vlasák a počítá, že by Plekanec měl vyřízené starty i do Kladna.

„U nás je doma a dveře má vždycky otevřené, ale při zájmu působit jinde bychom mu nebránili," tvrdí mluvčí Rytířů Vít Heral.

Ve hře je i Brno. „Za sebe můžu říct, že takový hráč se neodmítá, ale konkrétní nabídka je věcí šéfa Komety Zábranského," říká asistent trenéra Kamil Pokorný.

Navázání konverzace s Plekancem potvrdily Vítkovice i Třinec, možnost získat zkušeného centra zvažují Sparta a Hradec Králové.