Po debaklu s Litvínovem dostali Tygři volno, pak srazili Kometu. Hráči důvěru splatili, pochvaloval si Pešán

V čem změna zajetého řádu spočívala? „Byli jsme po zápase v Litvínově trochu pobití, takže jsme zvolili dobrovolný led v sobotu a dokonce žádný, nebo stejně dobrovolný led v neděli. Byli hráči, kteří na led nešli ani v sobotu, ani v neděli. Šli až na zápas a důvěru splatili," vysvětlil Pešán svůj krok.

A tygří smečka po první třetině vedla 2:0 a minimálně dvougólový náskok pak držela po celý zápas. „Hráči odehráli bojovné, poctivé utkání. Vyjma začátku třetí třetiny, kdy Brno začalo dominovat a téměř jsem sahal k time-outu. Nakonec jsme prvních osm minut ve třetí třetině přečkali, ale jinak myslím, že jsme byli o chloupek lepší než hostující tým a zaslouženě vyhráli," těšila Pešána šestá domácí výhra v řadě.

Rady jsme si vzali k srdci, říkal Lenc

„Po pátečním zápase jsme si něco řekli, protože to nebylo úplně to, jak chceme hrát. Vzali jsme si to k srdci a myslím, že s Brnem jsme na devadesát devět procent plnili, co jsme si řekli a platilo to. Jsem rád, že jsme vyhráli," uvedl útočník Radan Lenc, střelec třetího gólu Liberce.

„Hráli jsme poctivější hokej. Řekli jsme si, že musíme pomáhat bekům dozadu a zjednodušit to trochu dopředu a ono to přineslo ovoce," pověděl Jakub Valský, jehož gól z osmé minuty Severočechy uklidnil.

„Hodně nám pomohli první dva góly v první třetině, kdy jsme se trochu uklidnili a pak jsme zápas po celu dobu kontrolovali," potvrdil Lenc.

Liberec tak díky třem bodům odskočil Kometě na pět bodů a udržel se na druhém místě. „Přiznám se, že jsem před zápasem na tabulku vůbec nekoukal, ale vím, že je to vyrovnané a když jednou vyhrajeme, tak to nic neznamená. Sbírat chceme každý bod," uzavřel Lenc.