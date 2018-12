Je to hrozná škoda. Bod je málo, mrzí Plekance porážka se Spartou

„Je to hrozná škoda. Bod je málo. Měli jsme spoustu příležitostí odskočit na víc než dva góly. Bohužel jsme další šance neproměnili," stýská si Plekanec, který má v Brně povoleny střídavé starty z prvoligového Kladna. Uznal však, že se sparťané od druhé třetiny výrazně zlepšili. „Přesto jsme měli náskok už udržet," má jasno.

Přitom to dlouho vypadalo, že jeho branka na 3:1 bude rozdílová. „Zejména kvůli skvělým fanouškům mě mrzí, že to nakonec nedopadlo. Byli úžasní. I tak jsem si ve skvělé atmosféře zápas užil. Na rozdíl od NHL, kde jsem měl dost obranných povinností, si mohu teď dovolit víc směrem dopředu. S Martinem Eratem nám to snad docela klapalo," tvrdí.

Útočník Komety Tomáš Plekanec se hned ve svém prvním zápase trefil

Václav Šálek

Ocenil ale i výkon teprve osmnáctiletého parťáka Karla Pláška, který otevřel po Plekancově přihrávce skóre. Talentovaný forvard nastoupil ve druhé útočné formaci Komety po boku někdejších ikon NHL. „Byl jsem překvapený, jak je to na svůj věk výborný hokejista. Má před sebou skvělou budoucnost," je přesvědčený Plekanec, který už podle svých slov neuvažuje o návratu do národního mužstva.

Rovněž Martin Erat, který nastoupil v tomto extraligovém ročníku za Kometu poprvé, Pláška pochválil. „Už od začátku sezony podává výborné výkony. My se mu budeme s Tomášem snažit pomoct," slíbil Erat, který se svěřil, že má po emotivním utkání odvěkých rivalů hodně smíšené pocity. „Ke třem bodům jsme byli blízko, takže to teď není nic moc. Bohužel jsme doplatili na zbytečná vyloučení. Musíme ale pracovat dál, máme před sebou ještě hodně utkání," hledí už dopředu.

Útočník Komety Martin Erat.

Václav Šálek

Připustil, že mu po dlouhé pauze už trochu v poslední třetině docházely síly. „Byl jsem ke konci malinko zatavený. Jinak jsem ale s hrou naší formace docela spokojený. Byli jsme často na puku a vytvářeli jsme si šance. A věřím, že to bude zápas od zápasu ještě lepší," očekává Erat, jemuž udělalo velkou radost, že nabité tribuny skandovaly před utkáním jeho a Plekancovo jméno. „Fanoušci jsou v Brně fantastičtí," opětovně si ověřil.

Mladičký Plášek netají nadšení z toho, že si mohl zahrát vedle tak výrazných hokejových osobností. „Je to nádhera. Prostě super. Tomáš i Martin byli vždycky mými vzory, jsem hrozně rád, že se teď mohu od nich učit," líčí. Také jeho štve, že Brňané nakonec brali jen bod. „I tak ale řadím gól Spartě k dosud největším okamžikům mojí kariéry," tvrdí adept na nominaci do českého týmu pro blížící se světový šampionát dvacítek.