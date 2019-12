HOKEJ ONLINE: Neskutečná přestřelka v Boleslavi! Sparta vyrovnává. Zopakují Pardubice senzaci?

Můj dům, můj hrad, to platilo v posledních čtyřech duelech Třince a Plzně. Domácí se potřebují otřepat po gólové sprše od Liberce, navíc trochu tápou na brankářském postu, který nakonec posílili zkušeným Jakubem Štěpánkem, který by si mohl dnes připsat svůj první start v novém dresu. Západočeši naopak přijíždějí posilnění o výhru nad Kometou Brno a v případě dnešního úspěchu Oceláře dokonce v tabulce přeskočí. Zápas ve WERK Areně začíná v 15 hodin.

Litvínov pod trenérem Kýhosem ožil a zaznamenal 3 výhry z posledních pěti zápasů. Dnes přijíždí nevyzpytatelné Kladno, které v posledním zápase uspělo i bez Jaromíra Jágra. Na venkovních stadionech to ale Středočeši neumí a v této bilanci jsou společně s Pardubicemi nejhorší z ligy. Potvrdí domácí svůj vzestup a přiblíží se dnešnímu soupeři i v tabulce? Uvidíme od 15:30.

Mladá Boleslav hostí Zlín a asi málokdo by čekal, že po polovině soutěže bude rozestup mezi oběma celky téměř dvacetibodový! Bruslaři ale v roli favorita poslední dvě utkání nezvládli a ve stejné pozici budou i dnes. Podaří se jim do třetice zvítězit? V Boleslavi se začíná v 16 hodin.

Mountfield HK přivítá rozložené Vítkovice. Východočechům už píše rukopis trenéra Růžičky, což potvrzuje úspěšná série tří výher. Naopak v kádru Vítkovic to vře, po odvolání trenéra Petra a pokutách, se určitě nepojede hráčům do Hradce v dobrém rozpoložení. Zvednou se Moravané? Počkáme si do 16 hodin.

Sparta hostí Olomouc a po nezdaru z pardubického ledu se chce vrátit co nejrychleji na vítěznou vlnu. Hostující celek není v ideální náladě, nedaří se mu posbírat více výher za sebou a zuby nehty bojuje o elitní desítku. Do Prahy jede v roli jasného outsidera. V O2 Areně se bude hrát od 16 hodin.

Do Karlových Varů přijíždí "uragán" z Liberce, do jehož kádru skvěle zapadl brankář Hrachovina, kterému se pod Ještědem zatím daří. Karlovy Vary ale na favority zahrát umí, jen si připomeňme nedávné výsledky soubojů v Třinci (výhra 6:1) a Brně (výhra 7:2). Zaskočí i dalšího favorita, tentokrát doma? Hraje se od 16:20

Kolo a symbolicky i první polovinu základní části zakončí střet Pardubic s Kometou Brno. Nastartovali se včera Pardubičtí překvapivým skalpem Sparty nebo je Kometa opět srazí zpět na zem? Poslední zápas 26. kola startuje v 17 hodin.