Sparta podruhé v řadě padla! Pardubice zdolaly dalšího giganta, Kladnu se nevedlo

Do utkání vstoupili lépe plzeňští hokejisté, kteří se dostali do vedení již ve 3. minutě, když se prosadil Matyáš Kantner. Třinečtí však přišli s bleskovou odpovědí, když o tři minuty později vyrovnal z přesilové hry Michal Kovařčík. Stejná herní situace a stejný střelec. Třiadvacetiletý útočník Ocelářů se postaral i o druhý gól domácích, když je ve 24. minutě poslal poprvé v zápase do vedení. Definitivní jistotu daly Ocelářům branky Stránského a Martynka ve třetí třetině. Hosté ještě díky Mertlovi vykřesali aspoň teoretickou naději, o tu však přišli v power play, když na konečných 5:2 uzavřel střelou do prázdné branky Dravecký.

Brankář Plzně Dominik Frodl.

Vladimir Pryček, ČTK

Děsivá pětiminutovka Kladna

Až do 47. minuty čekali fanoušci v Litvínově na první gól. Ovšem pak to stálo za to. Verva po Jarůškově brance nastřílela Kladnu během pěti minut další tři góly, o které se postarali Petružálek, znovu Jarůšek a Myšák a rozhodla o osudu utkání. Hosté, hrající bez zraněného Jaromíra Jágra, se ze šoku neprobrali. O aspoň čestný úspěch se tak postaral 75 sekund před koncem O´Donnell, který upravil na konečných 1:4.

Zleva brankář Litvínova Jaroslav Janus, Lukáš Doudera z Litvínova a Jakub Strnad z Kladna.

Ondřej Hájek, ČTK

Vítkovice zlomily černou sérii

Až do 47. minuty čekali fanoušci v Hradci na první branku utkání. A k smutku většiny z nich padla za Mazancova záda. Postaral se o ni Rastislav Dej a zajistil trápícím se Vítkovicím vedení 1:0. Sérii šesti porážek v řadě hosté definitivně ukončili po trefě Veselého při power play domácích a slaví tak důležité vítězství 2:0. Čisté konto si připsal Miroslav Svoboda.

Sparta nestačila na Olomouc

Jako první si vzali v pražské O2 areně slovo podceňovaní hosté, které poslal v 8. minutě do vedení Olesz. Sparťané našli odpověď ještě do konce úvodní části, kdy Lukáše překonal 80 sekund před koncem Košťálek. Poslední slovo však opět patřilo hostům. V 49. minutě prostřelil Machovského Kolouch a zvýšil na 2:1 pro Kohouty. Domácí se již na odpověď nezmohli a připsali si druhou porážku v řadě.

První gól Sparty za zády olomouckého brankáře Jana Lukáše, stav utkání 1:1.

Michaela Říhová, ČTK

Divoká první třetina a vítězství Zlína

3:4. To není konečný výsledek zápasu, ale stav po první třetině utkání mezi Boleslaví a Zlínem. Hosté šli díky Šlahařovi do vedení, domácí po trefě Bičevskise vyrovnali, Berani znovu po brankách Gardy a Fořta odskočili na 3:1. Bruslaři díky dvěma využitým přesilovkám v podání Šťastného a Stránského opět vyrovnávají. V 11. minutě zápasu tak na ukazateli skóre svítil stěží uvěřitelný stav 3:3. A to stále nebyl konec úvodní třetiny. V 19. minutě zajistil hostům jednobrankový náskok po více než výživné úvodní dvacetiminutovce opět Šlahař. Další branky padaly až v závěrečné části a postarali se o ně výhradně hosté. Kubiš a v power play domácích Claireaux uzavřeli konečné skóre na 6:3 pro Zlín.

Jan Stránský z Mladé Boleslavi dává třetí gól, vpravo je brankář Zlína Libor Kašík.

Radek Petrášek, ČTK

Vary ukončily jízdu Liberce

Pořádný šok znamenala pro rozjetý Liberec první třetina v Karlových Varech. Ta totiž patřila domácí Energii, která po brankách Fleka a Koblasy vedla po dvaceti minutách 2:0. Proč se Liberec vyhřívá na čelních pozicích poznali domácí v závěrečné části. Na jednobrankový rozdíl snížil Filippi a 38 sekund před závěrečnou sirénou poslal zápas do prodloužení Birner. Vary však přeci jen mohly slavit výhru, když v nájezdech překonaly Hrachovinu Koblasa, Gríger a Rachůnek, za hosty se trefil jen Filippi.

Zleva Michal Birner z Liberce, Ondřej Šafář z Karlových Varů, Dalimil Mikyska z Karlových Varů.

Slavomír Kubeš, ČTK

Pardubice zdolaly i Kometu

Nažhavené Pardubice zchladil v 7. minutě Lev, který poslal Kometu do vedení. Perníkáři ještě do konce úvodní třetiny díky Tyborovi vyrovnali. Hlavní úder si však nechali do prostřední části, kdy po brankách Kindla, znovu Tybora a Látala odskočili na tříbrankový rozdíl. Hosty vrátil do hry Orsava, který uzavřel skóre po 40 minutách na 4:2 pro Dynamo.

Klíčová branka padla hned v první minutě závěrečné části, když se po 33 sekundách prosadil z přesilové hry Kousal a zvýšil na 5:2. Parádní večer prožil Rostislav Tybor, který v 57. završil hattrick a uzavře skóre na konečných 6:2.