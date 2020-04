Řezníček: Schön? Jsem z něj znechucený, je to jeho velký úlet. Do telefonu byl až vulgární

„O návrzích na zahájení smírčího řízení jsme Mountfield HK informovali, konkrétně jeho generálního manažera Aleše Kmoníčka a rovněž sekretariát klubu. V případě Šidlíka jsme vyjádření od klubu dostali, v případě Žejdla do stanoveného termínu nikoliv. Pan Schön ale nemůže tvrdit, že od nás žádné vyjádření nedostal," prohlásil Řezníček v rozhovoru pro Sport.cz.

„Zvlášť když jsem v úterý ráno obdržel jeho telefonát. Byl velice nepříjemný, až vulgární. Takže jsme hovor po nějaké době přerušili. Ta diskuze byla velmi rychle ukončena. Z jeho reakce jsem vycítil, že jsme měli pochybit a něco jim zamlčet. A že to proti nim děláme úmyslně," prozradil extraligový šéf.

Nad Schönovými větami o znechucení Řezníčkem a jeho snahou poškodit královéhradecký klub kroutí ředitel extraligy hlavou.

„Je to absolutní nesmysl a hrubé obvinění. Považuju to za velký úlet pana Schöna. Nevím, z čeho jeho zloba pramení, ale jestli je z toho někdo znechucený, tak jsem to teda já. Jsem znechucený z jeho nařčení," reaguje Řezníček a zvažuje, jestli nepodniknout právní kroky.

„Vezmu si nějaký čas na rozmyšlenou, zatím je to čerstvé. Uvidím taky, jestli se ta kauza nějak dál vyvine. Myslím si ale, že se to uklidní, protože (ze strany Hradce Králové) jde o nepodložená tvrzení," zopakoval.