Se Spartou šlo o duely na krev. Teď se věnuji rodině a dětem, říká bývalý kapitán Komety

Na podzim minulého roku se rozloučil s kariérou. Do hokejového důchodu odešel útočník Leoš Čermák, který sbíral největší úspěchy v brněnské Kometě. V letech 2017 a 2018 dovedl v roli kapitána tým ke dvěma extraligovým titulům. Skončil po sezoně 2018/2019. Jeho dres visí pod stropem vedle dalších legend. V jedenačtyřiceti letech se stal manažerem Komety pro hráčský rozvoj. Co dělá, když nemá myšlenky na hokej?

„V létě to bylo ještě v pohodě, proběhlo volno jako po každé sezoně. Jak se naběhlo na novou sezonu a začalo se trénovat, hokej mi chyběl. Přeci jen, když něco děláte třicet let, není lehké z toho kolotoče vypadnout," rozpovídal se Čermák pro klubový web hc-kometa.cz.

Někteří hráči po skončení kariéry nevydrží a mají myšlenky na návrat, někteří se i vrací. V případě forvarda, který hrál za Slavii, Vítkovice, Liberec i v Rusku, není comeback reálný. Neví, jestli by byl ještě na ledě platný. Jiná situace je okolo života v kabině.

Na kapitánské "C" v Brně může Leoš Čermák už jen vzpomínat.

„Občas jsem si bago s klukama dal, na led jsem šel, ale během sezony jsem už od toho upustil. Šatna je druhá věc. Jste v kolektivu, jste zvyklý na určité prostředí a kluky. Je tam sranda, kabina žije svým vlastním životem. Nepopírám, že i tohle mi chybělo," přiznává Čermák.

Když se oficiálně loučil, dočkal se aplausu plných tribun a měl slzy na krajíčku. Husí kůže z neopakovatelného momentu, zároveň i smutek, protože přicházel konec.

„Bylo to něco neuvěřitelného. Když si na to ještě teď vzpomenu, běhá mi mráz po zádech. Vůbec jsem to nečekal a stále jsem to pořádně nevstřebal. Všechno jsem na ledě nedokázal sledovat a pobrat. Až když si pustím videa, byl to fakt velký zážitek. Moc si toho vážím," vrací se myšlenkami o měsíce dozadu.

V Brně začal trénovat děti v hale, kde visí jeho dres. „S dětmi jsem chodil na led většinou dvakrát týdně. Byla to pro mě nová zkušenost, která mě obohatila. Byla to zábava a také radost. Kdybych ale při tréninku pořád zvedal hlavu, asi bych se na tom ledě přerazil," usmívá se Čermák.

V soukromí cestoval, staral se o barák a sledoval hokej. „Lezu po střeše někde ve výšce deseti metrů. Je pěkné počasí, docela u toho relaxuju. Práce na chalupě nebo na domě je příjemná, člověk se odreaguje. Nejste aspoň v izolaci," prozradil v rozhovoru pro klubový web.

Fanoušky Komety Brno si může Leoš Čermák užít už jen jako divák.

V minulých týdnech by si užíval s největší pravděpodobností i extraligového play off, jenže kvůli koronaviru byla sezona předčasně ukončena a vrcholu se hráči a fanoušci nedočkali. Brno mělo navíc hrát čtvrtfinále se Spartou. „Těšil jsem se na play off, jako všichni. Sparta je prostě náš rival, byla by to zajímavá série. Duely na krev, do posledního dechu. Bohužel to nevyšlo, nedá se nic dělat. Zdraví je přednější," říká Čermák, který se nyní věnuje těm nejlbižším. Hokej je na vedlejší koleji.

"Věnuji se dětem, rodině. Pomaličku se začnu zase se víc hýbat, chci chodit hrát tenis. Moje tělo pohyb potřebuje a je zvyklé na zátěž. Jsme všichni doma, ale stále je co dělat. Práce kolem baráku je hodně, i věcem na zahrádce se věnuju. Doma se nenudíme," dodává Čermák.