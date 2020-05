Mladou Boleslav posílili Schwarz, Strnad, Šidlík či Alderson

Vedle Pavola Skalického (Lukko Rauma) a Radima Zohorny (Pittsburgh) odchází další útočník Lukáš Pabiška, který v Mladé Boleslavi působil 11 sezon, Slovinec Žiga Jeglič a kanadský brankář Justin Peters. Smlouvy skončily také útočníkům Jakubu Klepišovi, Lukáši Kašparovi a obráncům Jiřímu Kurkovi a Františku Hrdinkovi. Jejich odchody ještě nejdou definitivní.

"S kluky i jejich agenty zůstáváme v kontaktu. Do září je ještě dlouhá doba, takže třeba ještě naše dresy obléknou," řekl klubovému webu sportovní ředitel Radim Vrbata.

Čtyřiatřicetiletý mladoboleslavský odchovanec Schwarz, který má na kontě i šest zápasů v NHL za St. Louis, plnil v Liberci v posledních dvou sezonách roli dvojky a chytal i za prvoligové Benátky nad Jizerou. V extralize získal titul v roce 2006 se Spartou a o deset let později s Libercem. Chytal za TPS Turku a Znojmo. "Doplní náš brankářský tandem Krošelj - Růžička a zároveň se zapojí i do výchovy mladých brankářů u mládeže," uvedl Vrbata.

O dva roky starší Šidlík hostoval od druhé poloviny ledna z Vítkovic v Hradci Králové. V extralize odehrál i za Karlovy Vary, Chomutov a Jihlavu 208 utkání a nasbíral 41 bodů (7+34). "Je typem pracovitého obránce a výborný do oslabení," podotkl Vrbata.

Osmadvacetiletý Alderson působí v Evropě tři sezony. Po angažmá v německém druholigovém Heilbronnu zamířil do Villachu do EBEL a následně do Trenčína. Ve slovenské lize si připsal ve 48 zápasech 42 bodů (26+16).

"Je to výborný bruslař i střelec, který umí i přitvrdit. Po odchodu Skalického je to typologicky podobný hráč se stejnými parametry," řekl Vrbata.

Třiadvacetiletý Jääskeläinen, který hrál ve finské nejvyšší soutěži za Lappeenrantu a Jukurit Mikkeli, strávil v Banské Bystrici jednu sezonu. V 53 zápasech nasbíral 46 bodů (23+23). "Je to výtečný bruslař, který má skvělou střelu a výběr místa. Věříme, že by mohl být hlavní postavou našich přesilovek a doufáme, že naváže na své střelecké výkony z posledních sezon," prohlásil Vrbata.

O pět let starší Strnad byl kapitánem Kladna, za Mladou Boleslav nastoupil v jednom utkání v sezoně 2018/19. V extralize se objevil i v barvách Litvínova, ve 122 duelech v nejvyšší soutěži zaznamenal 28 bodů (16+12).

Čtvrtý tým uplynulé sezony, kterou předčasně ukončila pandemie koronaviru, si také pojistil služby Marka Hrbase, Ondřeje Dlapy, Adama Zbořila, Lotyše Marise Bičevskise a Jana Grima.