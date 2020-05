Kluby tuší ztráty příjmů ve výši stovek milionů! Bude příští dvě sezony play off pro 12 týmů?

Úspory nákladů budou výrazně nižší než v minulých sezonách a další ztráty přinesou dopady krize na ekonomiku jako celek a na sponzorské rozpočty partnerů v nejbližších letech.

Cílem návrhu je vytvořit v nejbližších dvou sezónách prostor pro finanční stabilizaci klubů, aby se dokázaly vyrovnat s novou situací a propadem příjmů. Od třetí sezony by se soutěž vrátila k otevřenému modelu, který považuje vedení Českého hokeje a Tipsport extraligy za nejvhodnější.

Návrh počítá s tím, že v sezonách 2020/21 a 2021/22 by extraliga byla nesestupová a otevřená pro vítěze druhé nejvyšší soutěže, pokud splní licenční podmínky. S cílem zajistit sportovní motivaci pro co nejvíce klubů v co nejdelším období by současně došlo k úpravě vyřazovací části – do čtvrtfinále play off by postupovala čtyři nejlepší mužstva, zatímco celky na páté až dvanácté příčce by se střetly v předkole.

V ročníku 2022/23 by dvě nejhůře umístěná mužstva sestupovala přímo a jedno další, určené systémem play down mezi celky na jedenácté až čtrnácté příčce, by účast obhajovalo v baráži. V následující sezoně by se soutěž vrátila ke čtrnácti účastníkům, přičemž tým vzešlý z play down mezi mužstvy na jedenácté až čtrnácté příčce by hrál baráž.

Účastníci extraligy se k návrhu mají vyjádřit do poloviny května 2020 s tím, že výkonný výbor Českého hokeje následně rozhodne o herním modelu soutěže pro další období. „Není tajemstvím, že jsem stoupencem otevřeného modelu se sestupy a postupy," prohlásil prezident Českého hokeje Tomáš Král.

„Na tom se nic nemění a poslední, divácky rekordní sezona jeho atraktivitu prokázala. Teď však čelíme zcela zásadním problémům, způsobeným chybějícími příjmy a nepředvídatelností dalšího vývoje. Je povinností svazu hledat způsoby, jak klubům umožnit, aby se s kritickou situací vyrovnaly a ekonomicky stabilizovaly. Věřím, že navrhované, časově ohraničené úpravy by k tomu pomohly," míní Král.