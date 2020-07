Realita v Třinci předčila všechna má očekávání, přiznává obránce Jaroměřský

V červnu vyměnil olomoucký dres za třinecký a od té doby je Jan Jaroměřský jako v Jiříkově vidění. Udivují ho především podmínky pro hokejovou práci v týmu zatím posledního extraligového šampiona. „Šel jsem do Třince s nějakým očekáváním, jak to tady bude vypadat, ale realita předčila všechno, co jsem si předtím myslel,“ přiznává 31letý obránce.

Co především vás v Třinci překvapilo?

Profesionalita. Nebyl jsme na to úplně zvyklý. Neříkám, že v Olomouci to bylo špatné, ale tady je to sakra jiné. To mě překvapilo dost hodně.

V čem konkrétně?

Já bych nechtěl hanit klub, kde jsem byl předtím, ale je to tady na hodně vysoké úrovni. Tak bych to shrnul. Jsem velice spokojený a užívám si to každý den. Je to fakt skvělé.

V pondělí se tým poprvé sešel na ledě. Po jak dlouhé době jste obul brusle?

Měl jsme štěstí, že jsme si tady dojednali nějaké ledy už minulý týden. Pro mě osobně to byl v pondělí asi čtvrtý led, tak jsem do toho vklouzl připravený. Ale začátky jsou i tak vždycky těžké, to vám řekne asi každý. Je to dlouhá doba, co byla sezona ukončená.

Už jste se v Třinci zabydlel?

Jsem v Třinci od začátku června, takže času bylo dost. Mám už za sebou suchou část společné letní přípravy, takže jsem měl možnost spoustu kluků poznat. Je mi tady fakt dobře. Doufám, že se to bude podepisovat i na mých výkonech. Cítím se teď ještě trochu dřevěný, ale každým tréninkem to bude lepší.

Je konkurence v obraně velká?

To se nedá nic dělat, navíc já to vůbec neberu jako konkurenci. Jsou to prostě kluci z týmu. Budu předvádět to nejlepší, co ve mě je a budu věřit, že mi to místo v sestavě vybojuje. Třinec je tým s nejvyššími ambicemi a jak to tak vidím, tak se to i naplňuje. A to je jen dobře.

Poprvé jste mohl s týmem absolvovat soustředění v Nízkých Tatrách. Bylo to jiné než v Olomouci, kde jste byl sedm let?

To jsem si moc užil. Nebyl jsem na soustředění asi šest let, v Olomouci jsme poslední léta nejezdívali. Chata byla hezká, i zázemí. Dost se trénovalo, což je dobře. Tak to prostě musí být.

Trenér Václav Varaďa je pověstný svou náročností. Ukázal ji?

Celkově mě překvapilo, jak letní příprava byla těžká. K hokeji to patří a co se nabere teď, z toho čerpá dál. Ale vůbec jsem nevěděl, co mám očekávat a myslím, že to bylo na vysoké úrovni. Tréninky měly hlavu a patu a já osobně se cítím po přípravě dobře. A to je možná hlavní cíl, který byl za mě splněn.

Trenér pro vás v Tatrách připravil nejeden náročný trénink. V uvozovkách největší úspěch mělo nošení klády do svahu. Co jste na tohle zpestření tréninku říkal?

Pro mě to bylo všechno nové, bavil mě i výstup na Chopok. To jsem si užil, až mě překvapilo, jak to bylo náročné. I tohle zpestření s kládou bylo super. Tak to má na soustředění být. Není to jen dřině, ale i o tom že se spoluhráči trávíte celý týden a trochu se více poznáte.

Zapadl jste mezi spoluhráče dobře?

Byl jsem trochu nervózní. Nikdy to není úplně automatické, že suverénně nakráčíte a bude to všechno v pohodě. Ale musím říct, že tady ten kolektiv, i když jsem to trošku čekal, mě překvapil tím, jak mě přijal a jak se tady vnitřně cítím. A to je pro mě hodně důležité. Chodím do práce rád a to je základ všeho. A nejen ve sportu.

Říkáte, že se vám líbil výstup na Chopok. Máte rád hory?

To ani ne, nikdy jsem například nešel s hůlkama po sjezdovce, takže jsem si to užil (smích). Ten výhled pak byl ale hezký.

I v okolí Třince jsou kopce. Vyrazíte třeba na Javorový?

Jasně, máme to s rodinou v plánu. Ale že bych si to s hůlkama zase vyběhl, to v plánu nemám. Krajina je tady hezká, to mě také překvapilo. Někdo říká, že Třinec je poznamenaný železárnami, ale je to tu pěkné. Bydlíme v pěkné části, koukáme z baráčku na hory.

V Olomouci jste sbíral body do Radegast indexu, budete v tom pokračovat i v Třinci?

Samozřejmě, nějaká zodpovědnost nebo obětavost pro tým na ledě musí být vidět. Hraju tak a nehodlám na tom nic měnit. Měli by to dělat všichni, ne jenom já. Chci abychom vyhrávali a těším se na to, že tady budeme zvedat poháry nad hlavu. Nemám důvod být jiný jen proto, že jsem se dostal do Třince. Asi by to bylo i špatně.

Teď aby sezona vůbec začala. Nemáte obavy?

Nikdo v tuto chvíli neví, co bude v září. Nechceme se trápit v nějakých karanténách nebo v rouškách na obličeji. To není příjemné nikomu, ale musíme se s tím vyrovnat. Můžeme nadávat, ale to je tak všechno.

Už na začátku srpna vás čekají první ostré zápasy v Generali Česká Cupu. Baví vás letní zápasy, když je venku horko?

Tady to bude v pohodě, to v Olomouci byla v takových dnech na ledě mlha (smích). Doufejme, že to všechno začne, protože mě to přijde jako skvělý nápad. Těžko říct, jak moc lidí si to užije přímo na stadionu, ale věřím, že to bude sledované a bude to mít náboj. První zápasy budou samozřejmě těžké, ale já se na to těším jako na každý zápas, trénink nebo na každý den, kdy jdu do haly.