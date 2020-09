Mladá Boleslav získala posilu ze zámoří

Odchovanec Havlíčkova Brodu působil v zámoří v minulé sezoně, kdy hrál za tým Winnipeg Ice juniorskou soutěž WHL. V 53 zápasech nasbíral 63 bodů za 29 branek a 34 asistencí.

Před odchodem do USA působil Teplý v Liberci a odehrál 15 utkání v extralize. Účastníka posledního mistrovství světa hráčů do 20 let draftovalo Chicago loni ve 4. kole jako celkově 105. hráče.