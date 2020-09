Plzeň srazila na úvod Spartu, výhry slaví i Karlovy Vary a Olomouc. Liberec deklasoval Pardubice

O jedinou branku v první třetině duelu mezi Plzní a Spartou se postarali hosté v 9. minutě, když se ve vlastním oslabení prosadil Tomáš Pavelka a zajistil Pražanům po úvodní dvacetiminutovce vedení 1:0.

Druhá třetina však patřila domácím. Tomáš Mertl, Jaroslav Kracík a znovu Mertl zajistili Západočechům vedení 3:1. Otřesené Pražany vrátil do hry Robert Říčka, který ve 40. minutě snižoval na rozdíl jediné branky.

Hosté po úvodních 26 sekundách díky brance Romana Horáka vyrovnali na 3:3, to však bylo z jejich strany vše. Jakub Pour a Petr Kodýtek rozhodli o výhře domácích 5:3.

Sparta bojovala v prvním kole na ledě Plzně.

Miroslav Chaloupka, ČTK

Vary si poradily s Boleslaví

Do utkání vstoupili lépe karlovarští hokejisté, které poslal do vedení v 8. minutě v přesilové hře Jakub Flek. Domácí se však z vedení radovali 37 sekund, když se o vyrovnání postaral David Bernad.

Důležitý krok k výhře udělali domácí ve druhé třetině díky druhé brance Fleka a Koblasy, který zvyšoval už na 3:1 pro Západočechy. Bruslařský klub stihl díky Radimu Zohornovi na začátku závěrečné části snížit, to však bylo vše. Karlovy Vary si tak připsaly výhru 3:2.

Karlovy Vary hostily v prvním kole Mladou Boleslav.

Slavomír Kubeš, ČTK

Drtivý úvod Olomouce rozhodl

Hodně mizerný vstup do nové sezony měli hokejisté Zlína. Po brankách Viléma Buriana, Jakuba Navrátila a Vojtěcha Tomečka vyhráli Olomoučtí úvodní dvacetiminutovku jednoznačně 3:0.

Berani v 46. minutě díky brance Pavla Sedláčka snížili na 1:3, Kohouti si však výborně rozjetý zápas vzít nenechali, v 60. minutě pečetil jejich výhru 4:1 Rostislav Olesz.

Zleva David Škůrek z Olomouce a Jakub Herman ze Zlína.

Dalibor Glück, ČTK

Liberec deklasoval Pardubice

Bílí Tygři vstoupili do zápasu výborně, když je poslal v 5. minutě do vedení Radan Lenc. Perníkáři však reagovali bleskově, po dvou minutách se postaral o vyrovnání Patrik Poulíček. Domácím těsný náskok před odchodem do kabin zajistil ve 12. minutě z přesilové hry Tomáš Filippi.

O svém vítězství rozhodl favorit ve druhé části. Po trefách Dávida Grígera a Michala Bulíře odcházeli Tygři do dvou třetinách do šaten s náskokem 4:1. V závěrečné části už domácí zcela dominovali. Jan Šír, znovu Gríger a Jakub Rychlovský zvyšovali na konečných 7:1 pro Liberec.