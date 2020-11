HOKEJ ONLINE: Sparta spustila kanonádu! Lídr z Plzně zvyšuje

Sparťané si připsali čtvrtou výhru v řadě. Po bezbrankové první třetině spustili kanonádu, kterou dvěma góly podpořili Andrej Kudrna a Robert Říčka. Lukáš Pech zaznamenal hned tři asistence.

Zápas 4. kola odehraje první Plzeň s posledním Litvínovem, který je stále bez bodu. „Bylo by lepší, kdyby fanoušci s námi byli v hale jako ten šestý hráč, jak se říká. Situace je bohužel jaká je a my jsme rádi, že se všichni můžeme vrátit k hokeji a celkově, že se sport takto trochu uvolnil. Doufejme, že to vydrží co možná nejdéle," přeje si litvínovský bek Jan Ščotka.

Třinácté jsou nyní v tabulce České Budějovice. Nováček nastoupí proti sedmým Karlovým Varům v utkání 4. kola. „Období bez hokeje, bez zápasů bylo dlouhé, moc se těšíme na restart soutěže," neskrývá radost českobudějovický asistent trenéra Aleš Totter.

Sobotní zápasy ukončí Třinec s Brnem, pátý a jedenáctý tým rozehrané soutěže. Oba týmy odehrály jen dva zápasy. Méně žádné mužstvo nemá. „Oba týmy mají největší zápasové manko, odehráli jsme jen dvě kola. Čekám náročný souboj," tuší trenér Ocelářů Václav Varaďa před předehrávkou 14. kola.