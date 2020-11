HOKEJ ONLINE: Plzeň prohrává ve vyhecovaném derby, Sparta drtí Hanáky

Hokejová neděle. Tipsport extraliga nezastavuje a přináší šest zápasů 20. kola a jendu dohrávku kola sedmého. K vidění je mimo jiné tradiční západočeské derby mezi Karlovými Vary a Plzní, které program otevřelo už v 15:30. Všechny zápasy nabídne v tradičně obsáhlé online reportáži náš web Sport.cz. A to včetně duelu 7.kola mezi hradeckým Mountfieldem s Litvínovem, který přinese také ČT Sport.

Západočeské derby je tentokrát soubojem mužstev ze špičky tabulky. Indiáni v minulém kole poprvé prohráli, když nestačili na suverénní Třinec. Karlovarští naopak připsali cenný skalp Komety a budou spoléhat nnovu na rychlé protiútoky. V Plzni ale vyhráli naposled v roce 2015. Startuje se už v 15:30.

Šest zápasů nezvítězili Vítkovičtí nad Mladou Boleslaví. Do města automobilů navíc přijíždí po hrozivém pátečním debaklu 0:7 od Českých Budějovic. Jestli se boleslavským podaří zlomit po Zlínu i další moravský celek a navázat na úspěchy proti Vítkovicím, uvidíme od 16 hodin.

Po dvou dnech se utká Sparta s Olomoucí znovu. Ne, to není play off, jenom nabouraný kovidový kalendář extraligy. Hanáci v pátek překvapili a Spartu zdolali jednoznačně 4:1. Pražané posbírali zatím více než dvojnásobný počet bodů než soupeř, po prohře navíc mají devátému celku tabulky co oplácet. V O2 Areně se hraje od 16:00.

Budějovičtí v minulém zápase okusili poprvé pocit vítězství a byla to pořádná jízda, když znemožnili Vítkovice. Na domácím hřišti ale ještě neuspěli a to chtějí změnit dnes. Soupěře ale mají z kategorie náročných. Na jih Čech přijede Liberec, který sice poslední dva zápasy ztratil, stále ale drží solidní šesté místo. Utkání v Budvar Areně začíná v 17 hodin.

Kometa Brno zažívá tragický vstup do nového ročníku, podobně je na tom ale také Zlín. Dnešní soupeři se s osmi body krčí na jedenáctém, respektive dvanáctém místě tabulky. Kdo se chytí a zvedne si sebevědomí? Domácí jsou vzhledem ke kvalitě kádru favoritem, v posledních vzájemných zápasech se ale více dařilo hostujícímu celku. V DFRG Aréně bude úvodní buly vhozeno v 17 hodin.

Poslední tým jde na ten nejlepší. Východočeši hrají počtvrté za sebou doma a potřebují nutně body. Třinec by je naopak mohl rozdávat. Ač má odehráno pouhých devět utkání, ztratil pouze jeden bod za výhru v prodloužení a v případě souhry výsledků se může dostat už dnes do čela extraligy. Jestli se tak stane, uvidíme od 17 hodin.

Dohrávka sedmého kola mezi Mountfieldem HK a Litvínovem se obejde bez dvou zraněných zahraničních akvizic Hradce. Kevin Klima i Jéremie Blain nebudou k dispozici. Strašákem je navíc úžasná forma litvínovského strážce brankoviště Denise Godly, který dostal v posledních 4 zápasech jen pět gólů. Jak si povede dnes od 18:20?