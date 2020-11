Chceme hrát daleko aktivněji, hlásí Král. Rolinek bude chodit i na led

V čem jste viděl největší rozdíl oproti předešlým utkáním?

Samozřejmě po trenérské změně je nálada vždycky jinačí... Kluky jsme i za nepříznivého stavu neustále nabádali, ať jsou furt aktivní a nezabalí to, že je Třinec schopnej dostat nějaké góly, což se i ukázalo. Udělali jsme samozřejmě taky dost chyb, ale oproti soupeři máme podstatně mladší a nezkušenější tým, takže se dalo i čekat, že se něco takového stane. Měli jsme ale slušnej přechod z obrany do útoku, hráči bruslili, nikde puk nepřidržovali, nevraceli se s ním zpátky.

Navíc se vám dařily clony...

Ano, vstřelili jsme asi tři góly, když jsme měli hráče na masce. Hráli jsme výborně přesilovky a drželi jsme se na kotouči. Nabádali jsme hráče, aby se na něm udrželi, protože jsme věděli, že Třinec nehraje při oslabeních žádnej aktivní přístup. Nechtěli jsme se pouštět do zběsilých a nepřipravených střel.

Hlavní trenér Pardubic Richard Král a týmový manažer Pardubic Tomáš Rolinek.

Josef Vostárek, ČTK

Jak hodnotíte třetí třetinu, v níž jste stáhli třígólový deficit?

Byla parádní. Musím poděkovat klukům, protože otočit stav z 3:6 s takovým týmem je prostě pecka!

Měli jste k hráčům před utkáním nějaký motivační pohovor?

Ne, žádnej. Řekli jsme klukům, co bychom si od nich představovali, že jsme teď všichni na jedné lodi a pokud budou mít cokoliv, že za námi můžou kdykoliv přijít. Jsme ochotni s nimi diskutovat a věci řešit. Že jsme tady my pro ně a oni pro nás.

V bráně jste vsadili na Milana Kloučka, který v první třetině čtyřikrát inkasoval a v jejím závěru se navíc zranil. Jak to s ním vypadá?

Měl něco se zády a krkem, ale myslím, že bude v pořádku. Nic vážného to nebude. První gól, který inkasoval, byl nešťastný. Pak jsme si dali dva víceméně sami. Z jeho strany smolnej zápas, ale my mu věříme a v budoucnu to bude dobrý.

Hokejisté Pardubic se radují z branky. Povedl se jim senzační obrat.

Josef Vostárek, ČTK

Třinec rozjel sezonu skvěle, až do nedělního duelu vyhrál všech devět utkání. Vaše mužstvo může tento triumf hodně nakopnout...

Věřím, že nám může pomoct. Musíme ale kluky krotit, abychom teď nepropadli nějaké euforii, že to všechno půjde samo a najednou budeme někde lítat...

Na čem teď budete pracovat?

Na určitých taktických věcech, ale tohle nejde měnit ze dne a kór v režimu, kdy zápasy jdou rychle za sebou. Budeme dolaďovat detaily. Před Třincem jsme si řekli principy hry, které bychom chtěli držet. Určitě chceme hrát daleko aktivněji než doposud.

Budete mít víc práce vy s útočníky, nebo asistent David Havíř s obránci?

To je strašně provázaný. Pokud útočníci nebudou od beků dostávat puky, asi nic moc neuděláme. Naopak pokud obránci budou hrát dobře a útočníci nepomůžou směrem dozadu, bude to taky špatně. Musejí zkrátka fungovat obě složky, jinak nebude fungovat ani tým.

Manažerem mužstva se stal Tomáš Rolinek, co bude mít na starosti?

Další část realizačního týmu, má pod sebou kustody a taky zodpovídá za komunikaci s doktorem. Bude s námi chodit na led stejně jako Petr Sýkora. Budeme tam ve čtyřech. Tomášovy postřehy, co se týče oslabení, hry kolem brány jsou pro tým obrovsky cenné. Jeho zkušenosti jsou nenahraditelné. Petr Sýkora tomu pomůže s věcmi ohledně přesilovky, střelby, budeme se slušně doplňovat.