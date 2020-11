Spartě dal dva góly, ve statistikách mu ale zůstane nula. Škoda, zamrzelo hrdinu Litvínova

Válek nejprve ve čtvrté sérii střelou mezi betony Machovského srovnal v nájezdech na 1:1, aby pak v sedmé parádně provedeným forhendovým blafákem zasunul puk po ledě do branky a zajistil Litvínovu bod navíc.

„Nájezdy mě baví, na tréninku je piluju. Jezdíme před každým zápasem, kdy se s klukama o něco vsadíme. Docela se mi daří, nájezdoví experti jsou ale úplně jiní hráči než já," řekl Válek po zápase.

Zleva Martin Hanzl z Litvínova a Matúš Sukeľ ze Sparty.

Kateřina Šulová, ČTK

Když na led O2 areny skočil při nájezdech v sedmé sérii podruhé, hned věděl, že bude muset zvolit jiné zakončení než střelu mezi betony. „Gólman už si to musí hlídat, takže jsem se dopředu rozhodl pro blafák. Našim brankářům ho dělám na tréninku, takže vím, jak těžký je na přečtení," vyprávěl Válek.

Sám přitom čekal, že jej trenér Országh pošle podruhé na led už v šesté sérii, jenže v ní dostal přednost František Lukeš. A s blafákem do bekhendu neuspěl. „Zpětně bych si tenhle tah vyčítal, kdybychom nakonec nevyhráli. Brankář Godla nás ale podržel a pak to vzal Válec zase do svých rukou," ulevilo se šéfovi litvínovské střídačky.

„Kdybych svůj první nedal, už bych znovu ani nejel. Takhle jsem si ale věřil, že proměním i ten druhý. Jen škoda, že se od této sezony góly v nájezdech už nezapočítávají do statistik. Důležitější jsou ale dva body, které vezeme domů," uvedl Válek, který tak i po čtvrtém zápase za Litvínov v sezoně má v statistice gólů a asistencí nulu.

Brankář Sparty Matěj Machovský sleduje, jak se k jeho brance blíží litvínovský Filip Helt a sparťan David Vitouch.

Dres Vervy oblékl v neděli přesně po dvou týdnech, jinak v tomto ročníku nastupuje spíš na hostování za prvoligové Litoměřice. K návratu do extraligy mu pomohlo i zranění útočníka Mahboda a disciplinární trest pro dalšího forvarda Pospíšila.

„Trenéři mi proto volali, že mám přijet. Uvidíme, jak to bude dál. Beru to tak, že jsem v Litoměřicích a Litvínovu jezdím pomáhat, když je potřeba," popisuje Válek svou současnou situaci.

Pawel Zygmunt z Litvínova je atakován Michalem Řepíkem ze Sparty.

Sparta už popáté za sebou střídá výhru s prohrou a dlouhodobě ji chybí konzistence. Ukázala to i nyní, kdy proti Litvínovu nedokázala navázat na páteční vynikající výkon a výhru v Hradci Králové.

Že jsou výkony Pražanů jako na houpačce, potvrzují i kapitán Michal Řepík a trenér Josef Jandač. „Odpověď, proč tomu tak je, zatím neznáme a stále ji hledáme. Nechceme z toho dělat úplně blok, abychom ho nedostali hráčům do hlavy," prohlásil Jandač.

Zleva Lukáš Pech ze Sparty a Martin Havelka z Litvínova.

„Proti Litvínovu mi přišlo, že kluci chtěli víc, než bylo v jejich silách. Špatně jsme se zajišťovali, dělali špatná rozhodnutí a měli hodně ztrát puků. Proti urputnosti a zarputilosti soupeře jsme se nedokázali prosadit. Navíc jsme v koncovce místo jednoduchého zakončení volili zbytečné přihrávky," uzavřel Jandač.