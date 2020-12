HOKEJ ONLINE: Třinec vydřel výhru a je první! Boleslav i Hradec soupeře deklasují

Klíčové momenty první třetiny duelu mezi Třincem a Pardubicemi se vešly do závěrečných čtyř minut. Nejdříve poslal Dynamo v 17. minutě do vedení z přesilovky Paulovič, domácí však během 34 sekund skóre otočili. O vyrovnání se postaral Zadina, o chvíli později zajistil Ocelářům náskok Stránský. I na to však našli hosté odpověď, když nerozhodný stav po první třetině zajistil 44 sekund před koncem úvodní části Poulíček.

Divoký průběh pokračoval i v prostřední třetině. Nejdříve poslal Pardubické do vedení Blümel, pak se však znovu dostal ke slovu favorit. O další rychlou odpověď se o 37 sekund později postaral Roman, vedení pak Třinci trefil v 32. minutě svým druhým gólem Stránský. V závěrečné části již branka nepadla, Třinec si tak po vítězství 4:3 upevnil vedení v extraligové tabulce.