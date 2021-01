Návrat po osmi letech! Plzeň proti Třinci vytasí mistra světa z roku 2010

Bude to už dlouhých osm let, co naposledy oblékl dres Plzně, které tehdy v sezoně 2012/13 pomohl k zisku historického mistrovského titulu. V pondělí večer nastoupí osmatřicetiletý útočník Petr Vampola za Západočechy znovu. Půjde však výhradně jen o jednorázovou výpomoc, mistr světa z roku 2010 odehraje jen dohrávku šestého extraligového kola proti Třinci.