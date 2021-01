Vedoucí Sparta prohrála šlágr v prodloužení! Plzeň doma propadla

Zápasy mezi Kometou Brno a Spartou jsou tradičně vyhrocené a šlágr 12. kola nebyl jiný. Brno šlo do vedení pár sekund před koncem první části hry, kdy Saláka v brance Pražanů překonal zkušený Klepiš. Kometa mohla mít ještě luxusnější náskok, ale Mueller zahodil nařízené trestné střílení.

Na další góly se čekalo do závěrečné části hry a to také kvůli tomu, že trestné střílení ve druhé třetině neproměnil ani sparťan Tomášek. Ve třetí dvacetiminutovce padlo pět gólů. Kometa vedla už 3:1, ale nakonec se po přesilovkovém zásahu Řepíka dostal duel do prodloužení. To se ale hrálo jen pár desítek sekund, protože Saláka překonal Mueller.

Zleva hlavní rozhodčí Pavel Hodek, Petr Kalina ze Sparty a Filip Dvořák z Brna

Václav Šálek, ČTK

Přímou bitvu o druhé místo Oceláři na ledě Mladé Boleslavi nezvládli. Prohráli 2:3 a počtvrté za sebou nebodovali. Na průběžnou stříbrnou pozici tak poskočili Středočeši a srazili soupeře na třetí místo tabulky. Třinec vedl 2:1, ale obrat skóre dovršil vítězným gólem v čase 34:55 útočník Ondřej Najman.

Rozjetá Plzeň doma schytala tvrdý direkt od Hradce. Indiáni šli do duelu s třemi výhrami v řadě (bodovali dokonce sedmkrát za sebou), jenže utkání plně opanoval Mountfield. Už v první třetině si vybudoval slibný dvoubrankový náskok, a když Východočeši přidali v prostřední části hry další dva zásahy, nebylo pochyb o tom, kdo vyhraje. Plzeň v závěru jen korigovala manko, k bodovému zisku ale měla daleko.

O úspěchu Hanáků na ledě Vítkovic rozhodl krátce po polovině utkání svou první trefou v aktuální sezoně obránce Tomáš Dujsík. Kohouti vyhráli i druhý vzájemný duel sezony a z posledních šesti venkovních zápasů popáté dokázali zabodovat.

Dominik Lakatoš z Vítkovic (vlevo) a brankář Olomouce Branislav Konrád.

Jaroslav Ožana, ČTK

Předposlední Zlín si doma po třech vystoupeních bez zisku vyšlápl na favorita z Liberce, když slavil výhru 4:3 po samostatných nájezdech. Alespoň bod Bílým Tygrům, kteří v předchozích čtyřech duelech bodovali naplno, v čase 58:54 zachránil útočník Michal Bulíř. V nájezdech ale rozhodl domácí Zdeněk Okál.

Trápení z domácího stadionu je zapomenuto. Motor naskočil a na vlastním ledě vítězí. Nováček nad Litvínovem vyhrál 4:3 a slaví počtvrté za sebou. Vítězným gólem a asistencí se na tom podílel ve svém 700. utkání v české nejvyšší soutěži slovenský obránce René Vydarený.

Hokejisté Pardubic dovedli dramatický duel v Karlových Varech k těsné výhře. Energie mocně finišovala, ve třetí třetině smazala dvoubrankové manko z 2:4 na 4:4. Zápas ale v čase 57:04 rozhodl prvním gólem v sezoně útočník Ondřej Roman, jenž si připsal i asistenci. Po dvou brankách dali domácí útočník Tomáš Mikúš a hostující bek Marek Ďaloga.