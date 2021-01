Spokojený Michal Kovařčík po výhře nad Hradcem: Tohle utkání bude odrazovým můstkem

Původně to měla být čtvrteční předehrávka 35. kola. Díra v ledu královohradecké arény, kterou se tamní ledaři snažili neúspěšně zacelit více jak hodinu, ale sehrání utkání na východě Čech nedovolila. Týmy si proto prohodili pořadatelství a vydaly se do Třince. A Ocelářům nečekaný návrat domů svědčil. Po deseti zápasech bez plného bodového zisku porazili zásluhou tří gólů za osm minut prostřední části hosty z východních Čech 3:1.

„Bylo to takové zvláštní. Dva dny jsme se připravovali v Hradci Králové na zápas ve čtvrtek a pět minut před začátkem jsme se dozvěděli, že se hrát nebude. Ale mělo to zase i výhodu v tom, že jsme před zápasem spali doma ve svých postelích. A myslím, že nám pomohlo i domácí prostředí," svěřoval se Michal Kovařčík.

Právě on měl díky vyrovnávacímu gólu a přihrávce na vítěznou trefu obránce Martina Gernáta nejzásadnější podíl na obratu v utkání. „Mám s těch bodů radost, ale důležitější jsou body. Jsme všichni moc rádi, že jsme to konečně zlomili. Věřím, že tohle utkání bude odrazovým můstkem, od kterého se odlepíme zase k lepším výsledkům," radoval se z tříbodové výhry, na kterou Třinečtí čekali od 15. prosince, Michal Kovařčík.

„Neudělali jsme dnes větší chybu, kterou by soupeř potrestal. Jednou nám ujeli, ale Ondra Kacetl to chytil. Defenziva z naší strany byla velice dobrá. Navíc se k nám dneska před brankou konečně odrážely puky. Tohle taky dost pomohlo," upozorňoval mladší z bratrů Kovařčíků.

Nemohli jsme se dostat do tempa

Po první třetině, v níž byla vidět především hra v nestandardním počtu hráčů, Třinec hned z kraje druhé části inkasoval z hole Perreta. „Nemohli jsme se kvůli těm vyloučením vůbec dostat do tempa. Bylo to strašně rozhárané. Někteří hráči se na led skoro nedostali, a to je pak znát. Ale někdy to tak bývá. Důležité bylo, že jsme v oslabení neinkasovali a nezlomil nás ani ten gól zkraje druhé třetiny," popisoval Michal Kovařčík, který k vyrovnání využil přesilovku a přihrávky obou nedávných kanadských posil Rodewalda a Leiera.

Necelých pět minut po jeho gólu přivedl Třinec do vedení obránce Gernát a třetí gól přidal, po chybném vyjetí Mazance, v pádu Matěj Stránský. „Je vidět síla týmu. Věřili jsme si, i když jsme prohrávali. I v předešlých utkáních jsme hráli dobrý hokej," popisoval Michal Kovařčík.

Tomu se paradoxně v době, kdy Třinec prohrával, dařilo sbírat body. V šesti lednových zápasech vstřelil Michal Kovařčík čtyři ze svých pěti dosavadních gólů a přidal i dvě asistence.

„Nic speciálního jsem přes Vánoce nedělal. Přišlo to po Novém roce z ničeho nic. Cítím se určitě lépe než loni, kdy jsem na stejný počet bodů potřeboval třikrát tolik zápasů. Jsem rád, že po tom svém trápení konečně můžu týmu zase trochu pomoct," oddychl si Michal Kovařčík.