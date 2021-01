Ondřej Kovařčík se vrátil vítězným gólem. Po prvním střídání jsem myslel, že nemám nohy, smál se

Skvělý návrat do třinecké sestavy zažil Ondřej Kovařčík. Po pětizápasové pauze se na výhře nad Kometou 4:1, podílel gólem a přihrávkou. „Po prvním střídání jsem se cítil, jako by mě přejel parní válec. Ten gól mi hodně pomohl," liboval si starší z bratrů Kovařčíků po čtvrté výhře Třince nad Brnem v sezoně. „Hrají hokej, nemusíme do nich bušit, to nám sedí," dodal autor vítězné branky.