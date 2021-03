Hokejisté Vítkovic vstoupili do předkola play off extraligy s Kometou Brno vítězstvím 2:1 v prodloužení. Hosté sice pět minut před koncem řádné doby na vedoucí gól Lukáše Kováře zareagovali vyrovnávací tečí Petera Schneidera, ale z první akce prodloužení rozhodl vítkovický střelec Dominik Lakatoš. Druhé utkání se bude hrát v Ostravě ve čtvrtek od 15:00.

Vítkovice do série nastoupily i se svým nejlepším kanonýrem Lakatošem, který poslední zápas nedohrál pro zranění a jeho účast byla nejistá, zato jim scházel zdravotně indisponovaný gólman Svoboda. A jeho zástupce Dolejš musel čelit vyložené šanci soupeře jako první. Hosté ve 12. minutě získali puk z vítkovického držení ve svém útočném pásmu, Bondra zůstal sám před brankou, ale nadvakrát jen nechal vyniknout Dolejše.

Zápas nesl všechny znaky úvodu play off - hodně soubojů, srážek před brankami, důraz na obranu a jen málo gólových šancí. Další významnější ohrožení Dolejše měl v 31. minutě na svědomí Mueller, ale i s jeho švihem si domácí brankář poradil.

Peter Mueller z Brna a brankář Vítkovic Daniel Dolejš.

Jaroslav Ožana, ČTK

Domácí sice byli střelecky aktivnější, ale první opravdovou šanci si připravili až v závěru druhé části. Werbik se nezadržitelně prodral kolem mantinelu a do přihrávky zpoza brány se mezi kruhy v čase 38:58 nechytatelně opřel obránce Kovář a otevřel účet série.

Zleva Roman Polák z Vítkovic a Petr Holík z Brna.

Jaroslav Ožana, ČTK

Ani první gól utkání na urputném charakteru partie vůbec nic nezměnil. Brno se sice tlačilo do ofenzívy, Vítkovice však bez potíží odolávaly a vypadalo to, že by zápas mohly zvládnout. Pět minut před koncem řádné doby ale nenápadnou akci v důležitý gól změnila Schneiderova teč po Zámorského nahození puku na branku.

Došlo tak na prodloužení, které však záhy skončilo. Hned první akce přinesla gól Vítkovic: Lakatošovo nahození ze středního pásma Vejmelka neudržel, Hruška puk vrátil před branku na Lakatoše, který blafákem rozhodl v čase 60:16.