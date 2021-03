V předkole play off se dostali do dost prekérní situace. Hokejisté Plzně podlehli Olomouci doma i ve čtvrtečním druhém souboji, tentokrát 2:3, když se gólem a asistencí zaskvěl útočník Lukáš Nahodil. V sérii tak prohrávají už 0:2 na zápasy a k víkendovým odvetám na Hané pojedou s vědomím, že nesmějí klopýtnout, jinak pro ně sezona skončí.

Hráči Olomouce se radují z úvodní branky proti Plzni ve druhém utkání předkola play off.

Duel začal pro partu trenéra Čiháka šokem, když Ostřížkovu střelu vyrazil Frodl jen k Oleszovi a Hanáci už po 62 sekundách jásali. Odpověď měl na holi Kodýtek, na Konráda ovšem nevyzrál a další minuty poté patřily opět hostům. Houževnatí Kohouti, do jejichž sestavy se vrátil kapitán Vyrůbalík, pečlivě bránili střední pásmo. Napadali a vytvářeli si slibné šance. Nahodilovu střelu ještě plzeňský gólman vytěsnil pravým betonem, poté vychytal i Nahodila, přesto druhý gól nakonec inkasoval. Nahodil krásně našel mezi kruhy najíždějícího Tomečka, jenž švihem rozvlnil síť.

Plzeňští byli opaření, ve 14. minutě je ale nakopla krásná souhra. Kantner přiklepl od zadního mantinelu puk Kracíkovi, který ho zadovkou předložil Dočekalovi a ten zblízka vzkřísil domácí naděje. Krásné gesto fair play off pak v závěru předvedl olomoucký útočník Kolouch. Při zakončení upadl a sudí signalizoval trest pro domácího borce, který však Kolouch sportovně odvolal, což v dalším průběhu hry provedl na druhé straně také plzeňský obránce Vráblík.

Škoda po změně stran prahla po vyrovnání a byla k němu hodně blízko. Při hře čtyři na čtyři obdržel od Gulaše lahůdkový kotouč Stříteský, před nímž zívala poloodkrytá klec, jenže Konrád dokázal zakročit. Hned vzápětí na slovenského gólmana uháněl zcela sám Suchý, jenže olomouckou branku minul.

Brankář Plzně Dominik Frodl během druhého utkání předkola play off proti Olomouci.

Miroslav Chaloupka, ČTK

Udeřilo tak potřetí na druhé straně. Tomeček v přečíslení dva na jednoho předložil Nahodilovi, který mu puk vracel a domácí bek Kvasnička si ho nešťastně srazil do vlastní sítě. Náskok Hanáků mohl být i výraznější, když Ostřížek našel zpoza branky Olesze, ten však bekhendem přestřelil. Těsně před pauzou odmítl kontaktní zásah ještě Mertl a po dvou třetinách tak drželi Olomoučtí vedení 3:1.

Zkraje závěrečné části málem poslal západočeského soka do kolen Ostřížek. Na Frodla ale nevyzrál, a tak přišel plzeňský úder. V přesilovce napálil puk pod horní tyč reprezentant Kodýtek, který svůj tým vrátil do hry. Třetí gól měl na hokejce Musil, jenže neuspěl. Indiáni to v závěru zkusili na ledě ještě v šesti, ale Poura vychytal Konrád a Olomoučtí už druhý bod v sérii nepustili.