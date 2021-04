Oceláři spustili smršť a mají první bod. Udělali jsme laciné chyby, štve Augustu

„Zápas se nám hrubě nepovedl defenzivně. Udělali jsme laciné chyby, nabídli jsme soupeři branky. Tohle se ale dá do příště změnit," řekl po porážce 2:6 v rozhovoru pro Českou televizi trenér Severočechů Patrik Augusta.

Na ledě vládli v neděli Slezané. V sestavě postrádali Jaroměřského, místo něj se mezi šestici beků posunul Freibergs, který brzy po začátku sehrál důležitou roli. Růžička ujel do brejku, načasoval přihrávku právě lotyšskému reprezentantovi a Kváča po jeho dělovce pod horní tyč poprvé kapituloval. Gól posadil Třinecké do sedla. O dalších 142 sekund později Kundrátek křížnou střelou na vyrážečku přidal druhý zásah a povolených tři sta diváků v hledišti rozjásal za dalších pět minut v přesilovce potřetí Hrňa.

Pohled do hlediště před začátkem utkání mezi Třincem a Libercem.

„Skvělý vstup. Dali jsme pár gólů, pak už jsme si to hlídali a těžili z náskoku. Jsme rádi, že máme první vítězství v kapse," usmíval se útočník Martin Růžička, jenž v utkání nastřádal tři asistence, čímž se vyšvihl do čela kanadského bodování letošního play off. „Není příjemné, když prohráváte, a kór v Třinci. Smolný začátek, 0:3 a pak se to táhlo celý zápas," povzdechl si centr Bílých Tygrů Dávid Gríger, který sršel aktivitou. Pouhých pár vteřin před vedoucím gólem Třince navíc slovenský dravec neproměnil obrovskou šanci. „Potvrdilo se pravidlo nedáš, dostaneš...," posteskl si Gríger.

Kváča pak poprvé v letošních vyřazovacích bojích přepustil místo v brankovišti Pavelkovi. Liberečtí se snažili zastavit brankostroj domácích, které ale nerozhodily ani kontaktní trefy Birnera s Adamem Musilem. Oceláři na ně bleskově zareagovali, znovu odskočili a o jejich vítězství už nebylo pochyb.

Zleva brankář Liberce Petr Kváča, Ondřej Vitásek z Liberce a Wiliam Jack Rodewald z Třince.

V prostřední části zaujaly přitom nejen pohledné akce, ale i pěstní potyčka mezi libereckým ranařem Vlachem a kanadským útočníkem Rodewaldem, po níž oba borci obdrželi nejen čtyřminutový a navrch desetiminutový trest, ale také tržené rány v obou obličejích, které zalila krev.

Zleva Wiliam Jack Rodewald z Třince a Jaroslav Vlach z Liberce během bitky.

I v závěrečném dějství se na ledě jiskřilo a trestné lavice byly často obsazené. „Je to play off. Týmy, které prohrávají, si připravují půdu na další zápas. Tak nějak jsme to čekali a popasovali jsme se s tím dobře," tvrdil Růžička.

Hosté prahli po kosmetické úpravě výsledku, který však zůstal při stavu 6:2 pro partu Václava Varadi. „Musíme na to zapomenout. Od půlnoci začíná nový den a nový zápas," připomněl Gríger pondělní druhou bitvu o Masarykův pohár, jež odstartuje v 17 hodin.